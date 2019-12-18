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19:41 18.12.2019

Зеленский подписал закон о верификации и мониторинге государственных выплат

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Зеленский подписал закон о верификации и мониторинге государственных выплат

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О верификации и мониторинге государственных выплат" № 324-ІХ, который Верховная Рада приняла 3 декабря, сообщает пресс-служба президента.

Данный закон определяет основные задания, права и обязанности центрального органа исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную финансовую и бюджетную политику в части совершения верификации государственных выплат. Также он определяет полномочия органов, которые совершают выплаты, и основные вопросы сбора, обработки, защиты и анализа информации, полученной от субъектов её предоставления.

Согласно с законом, верификация госвыплат будет осуществляться с помощью информационно-аналитической платформы, через которую будут проходить собранные данные с дальнейшим установлением соответствия информации требованиям законодательства, определяющего право на получение и размер государственных выплат. Также платформа будет устанавливать несоответствия данных в автоматизированных информационных системах, реестрах и базах данных.

Порядок совершения верификации и мониторинга госвыплат устанавливает Кабинет министров.

Список госвыплат, подлежащих верификации, утверждает орган, который осуществляет верификацию и мониторинг, с утверждением в центральных органах исполнительной власти в сфере предоставления госвыплат.

Кроме того, закон определяет основные этапы верификации и список данных, которые используются для её проведения.

Также документ устанавливает механизмы возвращения неправомерно полученных госвыплат.

Закон вступит в силу на следующий день после обнародования, кроме ч. 3 ст. 8, которая вступит в силу после запуска системы электронного взаимодействия государственных электронных информационных ресурсов, и ч. 1 ст. 10, которая вступит в силу с 1 января 2021 года.

Теги: #законопроект #зеленский
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