В Кропивницком СИЗО из-за бунта введен особый режим

В государственном учреждении "Кропивницкий следственный изолятор" введен особый режим в связи групповым неповиновением заключенных в понедельник, 16 декабря, сообщает в среду администрация Государственной уголовно-исполнительной службы Украины.

Как сообщает исполнительная служба в соцсети Фейсбук в среду, на период введения особого режима в учреждении усилена охрана, надзор за заключенными и осужденными, прекращены все мероприятия, а также предоставление свиданий и принятие посылок и передач, осуществляются другие предусмотренные законодательством режимные мероприятия.

Также в сообщении говорится, что особый режим может быть введен сроком до 30 дней. О прекращении особого режима будет сообщено дополнительно.

В настоящее время администрация учреждения проводит соответствующие режимные меры для поддержания "надлежащей управляемой оперативной обстановки".

Как сообщалось, 16 декабря около 13:00 в государственном учреждении "Кропивницкий следственный изолятор" заключенный М. совершил нападение на сотрудницу учреждения, угрожал ей и семье физической расправой, выражался нецензурной бранью и нанес телесные повреждения.

В тот же день, около 17:00 в учреждение с целью проведения следственных (розыскных) действий, прибыли сотрудники прокуратуры и СУ ГУНП Украины в Кировоградской области. Вышеуказанный заключенный М. в категорической форме от дачи письменных объяснений отказался, начал вести себя агрессивно, выражался нецензурной бранью в сторону сотрудников прокуратуры и администрации учреждения, подстрекал других заключенных к неправомерному поведению.

Так, в поддержку противоправных действий заключенного М., заключенные других камер учреждения начали стучать в дверь, пытались повредить камерный инвентарь. В связи с этим начальником СИЗО был объявлен общий сбор персонала, и приняты первоочередные меры по стабилизации оперативной обстановки.

Прокуратура Кировоградской области зарегистрировала уголовное производство по факту насилия в отношении сотрудника Кропивницкого следственного изолятора (по ч.2 ст. 345 УК Украины).