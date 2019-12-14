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10:07 14.12.2019

Зеленский почтил память ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС

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Зеленский почтил память ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 14 декабря, почтил память ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, сообщает пресс-служба главы Украинского государства.

"В День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС президент Украины Владимир Зеленский возложил цветы к памятному знаку "Воинам Чернобыля" и мемориальному кургану "Героям Чернобыля", - говорится в сообщении.

Также глава государства и участники церемонии почтили память погибших ликвидаторов минутой молчания.

Вместе с президентом в мероприятии приняли участие председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков и премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Как сообщалось, 14 декабря в Украине День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

День установлен в Украине согласно указу президента от 10 ноября 2006 года в память о завершении 14 декабря 1986 года строительства саркофага над четвертым разрушенным энергоблоком ЧАЭС.

Теги: #чернобыль #зеленский #память
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