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09:42 14.12.2019

МККК направил в ОРДЛО один грузовик с гуманитарной помощью

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МККК направил в ОРДЛО один грузовик с гуманитарной помощью

Международный комитет Красного Креста (МККК) направил на неподконтрольную территорию Донбасса один грузовик с гуманитарной помощью, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

"Вчера из-за КПВВ "Новотроицкое" на временно оккупированную территорию Украины последовал 1 грузовик с гуманитарной помощью от Международного комитета "Красный Крест". Для жителей Донецкой и Луганской области направлены лекарственные препараты, товары медицинского назначения и медицинское оборудование, общим весом 7,88 т", - сказано в сообщении.

Теги: #мккк #ордло #гумпомощь
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