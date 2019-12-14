МККК направил в ОРДЛО один грузовик с гуманитарной помощью

Международный комитет Красного Креста (МККК) направил на неподконтрольную территорию Донбасса один грузовик с гуманитарной помощью, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

"Вчера из-за КПВВ "Новотроицкое" на временно оккупированную территорию Украины последовал 1 грузовик с гуманитарной помощью от Международного комитета "Красный Крест". Для жителей Донецкой и Луганской области направлены лекарственные препараты, товары медицинского назначения и медицинское оборудование, общим весом 7,88 т", - сказано в сообщении.