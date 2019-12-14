Водитель, который сбил пешехода и скрылся, взят под стражу

Полиция разыскала водителя, который в ночь на 8 декабря сбил пешехода в Чугуеве и скрылся с места происшествия, оставив пострадавшего в тяжелом состоянии.

"34-летнему местному жителю сообщено о подозрении в совершении преступления и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Как сообщалось, информация о ДТП поступила в полицию 8 декабря около 1:45. Автомобиль ВАЗ сбил 21-летнего пешехода и скрылся. Пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в районную больницу. По данному факту было открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.