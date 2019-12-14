События

05:43 14.12.2019

Водитель, который сбил пешехода и скрылся, взят под стражу

1 мин читать

Полиция разыскала водителя, который в ночь на 8 декабря сбил пешехода в Чугуеве и скрылся с места происшествия, оставив пострадавшего в тяжелом состоянии.

"34-летнему местному жителю сообщено о подозрении в совершении преступления и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Как сообщалось, информация о ДТП поступила в полицию 8 декабря около 1:45. Автомобиль ВАЗ сбил 21-летнего пешехода и скрылся. Пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в районную больницу. По данному факту было открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

 

Теги: #водитель #украина #арест #харьков
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

03:43 14.12.2019
Суд арестовал до 8 февраля 2020 года Антоненко, главного подозреваемого в деле Шеремета

Суд арестовал до 8 февраля 2020 года Антоненко, главного подозреваемого в деле Шеремета

23:45 13.12.2019
Чтобы найти заказчиков убийства Шеремета, нужна помощь СБУ и разведки

Чтобы найти заказчиков убийства Шеремета, нужна помощь СБУ и разведки

23:44 13.12.2019
Следствие об убийстве Шеремета располагает гипотезами, кто приводил в действие взрывное устройство, в результате чего погиб журналист

Следствие об убийстве Шеремета располагает гипотезами, кто приводил в действие взрывное устройство, в результате чего погиб журналист

23:31 13.12.2019
Суд арестовал до февраля 2020 года Кузьменко, подозреваемую в деле Шеремета

Суд арестовал до февраля 2020 года Кузьменко, подозреваемую в деле Шеремета

22:52 13.12.2019
При обыске по делу об убийстве Шеремета нашли полуразобранную мину, элемент которой аналогичен части взрывного устройства, приведшего к гибели журналиста

При обыске по делу об убийстве Шеремета нашли полуразобранную мину, элемент которой аналогичен части взрывного устройства, приведшего к гибели журналиста

22:03 13.12.2019
Украина предана Минским договорённостям и меняет свою Конституцию в части децентрализации по всей стране

Украина предана Минским договорённостям и меняет свою Конституцию в части децентрализации по всей стране

22:02 13.12.2019
На встрече "Нормандской четверки" РФ отвергла возможность изменений Минских соглашений, но они необходимы, и позже Кремль это осознае

На встрече "Нормандской четверки" РФ отвергла возможность изменений Минских соглашений, но они необходимы, и позже Кремль это осознае

22:01 13.12.2019
Украина планирует, что следующая встреча в "Нормандском формате" будет в апреле, и до нее должна сделать определенную домашнюю работу

Украина планирует, что следующая встреча в "Нормандском формате" будет в апреле, и до нее должна сделать определенную домашнюю работу

20:51 13.12.2019
Замруководителя ОП Жовква обсудил с заместителем госсекретаря МИД Польши дальнейшее развитие украинско-польских отношений

Замруководителя ОП Жовква обсудил с заместителем госсекретаря МИД Польши дальнейшее развитие украинско-польских отношений

19:06 13.12.2019
В Харькове может быть создана Аллея олимпийских чемпионов

В Харькове может быть создана Аллея олимпийских чемпионов

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Суд арестовал до 8 февраля 2020 года Антоненко, главного подозреваемого в деле Шеремета

Суд арестовал до февраля 2020 года Кузьменко, подозреваемую в деле Шеремета

Украина предана Минским договорённостям и меняет свою Конституцию в части децентрализации по всей стране - Пристайко

На встрече "Нормандской четверки" РФ отвергла возможность изменений Минских соглашений, но они необходимы, и позже Кремль это осознает - Пристайко

На ТКГ в среду объявят дату прекращения огня и согласуют новые участки разведения на Донбассе, а также сверят списки для обмена военнопленных

ПОСЛЕДНЕЕ

Умер актер Дэнни Айелло, снявшийся в "Крестном отце 2" и "Леоне"

Украина предана Минским договорённостям и меняет свою Конституцию в части децентрализации по всей стране - Пристайко

На встрече "Нормандской четверки" РФ отвергла возможность изменений Минских соглашений, но они необходимы, и позже Кремль это осознает - Пристайко

Украина планирует, что следующая встреча в "Нормандском формате" будет в апреле, и до нее должна сделать определенную домашнюю работу - Пристайко

На ТКГ в среду объявят дату прекращения огня и согласуют новые участки разведения на Донбассе, а также сверят списки для обмена военнопленных

Моралес надеется на получение политического убежища в Аргентине

Мы работаем над организацией полноценного визита президента Зеленского в США - Кулеба

Зеленский внес в Раду законопроект о внесении изменений в Конституцию в части децентрализации власти

Трамп назвал процесс импичмента позором для страны

Маруся Зверобой просит Зеленского о личной встрече

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА