В деле Маркива в последнее время удалось установить ряд важных деталей – Аваков

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков обсудил дело военнослужащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива с уполномоченной по правам человека Людмилой Денисовой и послом Италии Давидом Ла Чечилия.

"Следователи Национальной полиции Украины продолжают работу в этом деле, где в последнее время удалось установить ряд важных деталей, способных приблизить нас к истине" приводит слова Авакова пресс-служба МВД в пятницу.

В свою очередь омбудсмен Денисова сообщила главе итальянской дипломатической миссии о своем обращении к комиссару Совета Европы по правам человека Дуне Миятович с призывом держать на контроле дело Маркива.

"Речь шла также о готовности Украины и представителей стороны защиты Виталия Маркива применить все правовые средства для обеспечения справедливости и пересмотра приговора суда первой инстанции в апелляционном порядке", - сказано в сообщении.

Кроме того, министр Аваков сообщил послу, что украинская сторона активно прорабатывает предложенный на ее рассмотрение проект Соглашения между Кабмином и Италией о сотрудничестве в сфере безопасности.

Отмечается, что упомянутый документ призван усилить двустороннее взаимодействие в правоохранительной сфере на смену действующему, но уже устаревшему межведомственному соглашению от 1993 года.

Как сообщалось, 3 декабря уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова посетила осужденного в Италии нацгвардейца Виталия Маркива.

Вместе с ней Маркива в миланской исправительной колонии "Опера" для лиц, совершивших особо тяжкие преступления, посетили представитель омбудсмена по соблюдению прав человека в местах несвободы и процессуальных прав Вячеслав Петльованый и начальник отдела мониторинга прав граждан Украины, которые находятся в местах несвободы за границей и на временно оккупированной территории Елена Тучина, сообщила Денисова на своей странице в Facebook.

Нацгвардеец Маркив, имеющий двойное гражданство Украины и Италии, был задержан в Италии 30 июня 2017 года по подозрению в убийстве итальянского фотожурналиста Роккелли вблизи Славянска Донецкой области в мае 2014 года.

Прокуратура Павии просила приговорить Маркива к 17 годам заключения за содействие в умышленном убийстве Роккелли. Согласно аргументам стороны обвинения, старший сержант Нацгвардии Украины Маркив не совершал преступления убийства, но информировал руководство НГУ о движении гражданских лиц у фабрики Zeus Ceramica, а те, в свою очередь, контактировали с военными Вооруженных сил Украины, которые, по утверждению прокуратуры, из минометов открыли огонь по группе иностранных журналистов.

12 июля итальянский суд приговорил Маркива к 24 годам лишения свободы, признав его виновным в содействии умышленному убийству итальянского фотокорреспондента Роккелли в 2014 году. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что решение итальянского суда будет обжаловано.

24 июля президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с председателем Совета министров Итальянской Республики Джузеппе Конте, в ходе которого собеседники обсудили и приговор суда Маркиву.

Глава украинского государства предложил правовую помощь Украине в проведении основательной совместной экспертизы обстоятельств смерти фотокорреспондента Роккелли. Он выразил обеспокоенность неоправданно жестким решением суда и подчеркнул важность беспристрастного рассмотрения этого дела итальянским Апелляционным судом.

24 сентября во время встречи с Конте в Нью-Йорке Зеленский предложил создать совместную следственную группу для выяснения обстоятельств гибели Роккелли, в причастности к которой обвиняют Маркива. Президент Украины отметил, что ожидает всестороннего и объективного рассмотрения дела Маркива.

Апелляционный суд округа Ломбардия рассмотрит апелляционную жалобу, поданную защитой Маркива, весной 2020 года.