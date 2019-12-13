Германия выделит EUR1 млн на План действий Совета Европы для Украины

Немецкое правительство выделит EUR1 млн на План действий Совета Европы для Украины, который поддерживает реформы в Украине с целью содействия демократии, правам человека и верховенству права, соответствующее решение было утверждено в начале декабря.

"Германия поддерживает усилия Украины на пути реформ, а также поддерживает сотрудничество с Советом Европы. Чтобы продемонстрировать нашу поддержку, мы сделали важный финансовый взнос в План действий Совета Европы для Украины. Это самый большой взнос, который Германия когда-либо делала в подобные планы действий Совета Европы в других странах", - цитируется посол Германии в Украине Анка Фельдгузен на сайте германского посольства в Украине.

Кабинет министров 21 февраля 2018 года принял План действий Совета Европы для Украины на 2018-2021 годы. Он является совместной инициативой Совета Европы и украинской власти, которая направлена через сотрудничество сопровождать Украину в ее усилиях по приведению законодательства, институций и практики в соответствие с европейскими стандартами в области прав человека, верховенства права и демократии и, благодаря этому, поддерживать страну в исполнении своих обязательств как государства-члена Совета Европы, сообщило посольство.

Общий бюджет действующего Плана действий – EUR33,5 млн.