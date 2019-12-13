Территория Киева увеличится на 2,7 тыс. га - до 85,351 тыс. га – решение Киевсовета

Киевсовет 12 декабря утвердил проект землеустройства об изменении границ столицы, согласно которому территория города увеличится на 2,7 тыс. га – до 85,351 тыс. га, сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации.

Как отмечается в пресс-релизе, границы города не менялись с 1989 года, кроме того, отсутствовали документы о его конфигурации.

Проект изменения территории Киева был разработан на основе официальных данных о закреплении границ города, собранных Украинским государственным институтом инженерно-геодезических изысканий и съемок ("УкрГИИГис") в 1989-1990 гг.