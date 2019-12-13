События

16:30 13.12.2019

Территория Киева увеличится на 2,7 тыс. га - до 85,351 тыс. га – решение Киевсовета

1 мин читать
Территория Киева увеличится на 2,7 тыс. га - до 85,351 тыс. га – решение Киевсовета

 Киевсовет 12 декабря утвердил проект землеустройства об изменении границ столицы, согласно которому территория города увеличится на 2,7 тыс. га – до 85,351 тыс. га, сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации.

Как отмечается в пресс-релизе, границы города не менялись с 1989 года, кроме того, отсутствовали документы о его конфигурации.

Проект изменения территории Киева был разработан на основе официальных данных о закреплении границ города, собранных Украинским государственным институтом инженерно-геодезических изысканий и съемок ("УкрГИИГис") в 1989-1990 гг.

Теги: #киев #территория #киевсовет
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:45 13.12.2019
Киевсовет утвердил программу "Здоровье киевлян" на 2020-2022гг на 16 млн грн

Киевсовет утвердил программу "Здоровье киевлян" на 2020-2022гг на 16 млн грн

10:56 13.12.2019
Киевсовет утвердил программу "Здоровье киевлян" на 2020-2022гг на 16 млн грн

Киевсовет утвердил программу "Здоровье киевлян" на 2020-2022гг на 16 млн грн

09:41 12.12.2019
12 декабря в Киеве пройдет саммит ГУАМ

12 декабря в Киеве пройдет саммит ГУАМ

08:00 12.12.2019
12-13 декабря возможны временные незначительные ограничения дорожного движения в некоторых районах Киева

12-13 декабря возможны временные незначительные ограничения дорожного движения в некоторых районах Киева

07:43 12.12.2019
12 декабря в Киеве пройдет саммит ГУАМ

12 декабря в Киеве пройдет саммит ГУАМ

07:29 12.12.2019
Ночью и утром 12 декабря в Киеве сохранится туман, видимость 200-500 м

Ночью и утром 12 декабря в Киеве сохранится туман, видимость 200-500 м

04:43 12.12.2019
Киев в 2019 посетило почти 1,5 млн иностранных туристов

Киев в 2019 посетило почти 1,5 млн иностранных туристов

20:10 11.12.2019
Правоохранители в Киеве задержали фейковый автомобиль полиции с "псевдополицейским" за рулем

Правоохранители в Киеве задержали фейковый автомобиль полиции с "псевдополицейским" за рулем

19:24 11.12.2019
На новогодние и рождественские праздники в Киеве усилят меры по пожарной безопасности - КГГА

На новогодние и рождественские праздники в Киеве усилят меры по пожарной безопасности - КГГА

18:58 11.12.2019
В столичном метро в четверг из-за футбола возможны ограничения в работе

В столичном метро в четверг из-за футбола возможны ограничения в работе

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Штаб ООС: РФ систематически игнорирует взятые на себя на "нормандском" саммите обязательства по прекращению огня

Германия выделит EUR1 млн на План действий Совета Европы для Украины

Судья Вовк взял самоотвод на процессе о мере пресечения Антоненко, подозреваемому в деле об убийстве Шеремета

Швейцария продлила на год заморозку активов Януковича

Судья, избиравший меру пресечения детскому врачу Кузьменко, подозреваемой в деле об убийстве Шеремета, взял самоотвод

ПОСЛЕДНЕЕ

Штаб ООС: РФ систематически игнорирует взятые на себя на "нормандском" саммите обязательства по прекращению огня

Литва передала украинской таможне ПО для тестирования новой транзитной системы

Германия выделит EUR1 млн на План действий Совета Европы для Украины

Судья Вовк взял самоотвод на процессе о мере пресечения Антоненко, подозреваемому в деле об убийстве Шеремета

Швейцария продлила на год заморозку активов Януковича

Во Львове полицейского задержали за вымогательство взятки в 3 тыс. евро от призывника

Судья, избиравший меру пресечения детскому врачу Кузьменко, подозреваемой в деле об убийстве Шеремета, взял самоотвод

ВАКС по заявлению адвоката Порошенко обязал НАБУ внести в ЕРДР сведения в отношении Трубы, Богдана и Смирнова

Полковника Ноздрачова отстранили от службы на время служебного расследования из-за политических высказываний

СБУ предотвратила контрабанду в Россию запчастей для военных самолетов

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА