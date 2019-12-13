Прокуроры просят суд взять подозреваемую в деле убийства Шеремета Дугарь под домашний арест

Судебное заседание по избранию меры пресечения военной медсестре Яне Дугарь, которой выдвинуто подозрение в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета в 2016 году, началось в Печерском районном суде Киева.

Заседание проходит в открытом режиме. На этом настаивала как сама подозреваемая, так и ее защита, сославшись на частичное раскрытие материалов следствия днем ранее и общественный резонанс дела. Прокуроры предлагали сделать заседание закрытым, однако судья отклонил их ходатайство.

В ходе заседания сторона обвинения запросила для Дугарь меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Защита выступает с протестом.

Перед этим народный депутат Украины фракция "Европейская солидарность", участница АТО, медик-доброволец Яна Зинкевич заявила о намерениях взять Дугарь на поруки. Зинкевич также опубликовала в Facebook справку об участии Дугарь в АТО на момент, когда было совершено убийство Шеремета.