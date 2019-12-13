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11:26 13.12.2019

Задержанный по подозрению в убийстве Шеремета Антоненко с 2017 года проходит службу по контракту, характеризуется положительно – командование ССО

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Задержанный по подозрению в убийстве Шеремета Антоненко с 2017 года проходит службу по контракту, характеризуется положительно – командование ССО

Подозреваемый в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрей Антоненко проходит службу по контракту в рядах Сил Специальных операций с 2017 года и за время прохождения службы характеризуется положительно, говорится в сообщении Командования ССО, опубликованном на его странице в Facebook в пятницу утром.

"Антоненко Андрей Сергеевич проходит военную службу по контракту в рядах Сил специальных операций с июля 2017 года, в командовании ССО с июня 2019 года. За время прохождения службы характеризуется положительно, Командование Сил специальных операций ВС Украины готово содействовать проведению объективного расследования и предоставлять следствию необходимую информацию с целью установления истины", - говорится в сообщении.

Теги: #шеремет #оос #контракт #антоненко
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