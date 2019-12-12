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19:09 12.12.2019

Для экспертизы походки подозреваемых по делу Шеремета был привлечен один из лучших мировых экспертов из Великобритании – замглавы Нацполиции

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Для экспертизы походки подозреваемых по делу Шеремета был привлечен один из лучших мировых экспертов из Великобритании – замглавы Нацполиции

Для дополнительной оценки и более объективных результатов экспертизы походки подозреваемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета был привлечен один из лучших мировых экспертов из Великобритании, сообщил заместитель главы Национальной полиции - начальник криминальной полиции Евгений Коваль

На брифинге в четверг он отметил, что следствие предоставило на экспертизу видеообразцы, изъятые из видеокамер вблизи места взрыва автомобиля с Шереметом, а также видео, где зафиксированы подозреваемые лица. "Эти данные помогли установить идентичность лиц на видео. Мы сделали все необходимые образцы походки, визуализации, чтобы эксперты могли максимально эффективно поработать с этим материалом", - указал Коваль.

По его словам, для дополнительной и объективной оценки к анализу походки подозреваемых был привлечен один из лучших специалистов из Великобритании Айвон Бирч, который сотрудничает с правоохранительными органами Великобритании, стран ЕС и США.

"Бирч отработал предоставленные материалы, что заняло определенное время, и предоставил свои выводы. Учитывая его мнение и выводы экспертов, КНИИСЭ (Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз – ИФ) в комплексной экспертизе, в которую входит психологическая, фотопортретная и изучение походки, дал следующие выводы: 1) лицо мужского пола, которое принимает участие в закладывании взрывного устройства под автомобиль Шеремета, это гражданин Антоненко; 2) лицо женского пола, которое закладывало взрывчатку, это Кузьменко Юлия", - рассказал замглавы Нацполиции.

Как сообщалось, утром 20 июля 2016 года в центре Киева была подорвана машина руководителя интернет-издания "Украинская правда" Алены Притулы, в которой находился Шеремет. Журналист погиб на месте вскоре после взрыва.

12 декабря 2019 года полиция провела ряд обысков и сообщила о подозрении ряду фигурантов дела.

Подозрение в убийстве Шеремета выдвинуто трем лицам: военной медсестре Яне Дугарь, волонтеру и детскому медику Юлии Кузьменко, а также музыканту и ветерану АТО Андрею Антоненко, все они задержаны. Супруги Владислав и Инна Грищенко, также участники АТО, были задержаны по другому делу, но являются фигурантами дела по убийству Шеремета.

основным мотивом убийства Шеремета была попытка дестабилизировать социально-политическую ситуацию в стране.

Теги: #шеремет #экспертизы #убийство
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