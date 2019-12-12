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06:44 12.12.2019

Задержка военной помощи Украине была обычной процедурой, утверждает бюджетное управление Белого дома

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Задержка военной помощи Украине была обычной процедурой, утверждает бюджетное управление Белого дома

Военная помощь Украине была задержана для изучения, согласовывалась ли политика страны с политикой США, а не как политический шаг, сообщает Washington Post.

"В течение десятилетий административно-бюджетное управление США регулярно использовало свои полномочия по распределению, чтобы предотвратить использование средств", - говорится в записке главного юриста управления Марка Паолетта в ответ на запрос Счетной палаты США о задержке военной помощи Украине.

Уточняется, что периодически приходится приостанавливать выделение средств по ряду причин, в том числе "для обеспечения того, чтобы средства расходовались эффективно, чтобы они расходовались в соответствии с законодательными директивами или для оценки того, должны ли средства использоваться для конкретной деятельности и каким образом".

Издание отмечает, что административно-бюджетное управление США продлило временное удержание военной помощи Украине восемь раз в августе и сентябре.

Высокопоставленный чиновник администрации сообщил газете, что административно-бюджетное управление США начал рассматривать вопрос о том, следует ли выдавать помощь Украине 19 июня, в тот день, когда президент США Дональд Трамп узнал о помощи из статьи в Washington Examiner.

Согласно записке, последний раз военная помощь была задержана 10 сентября, после чего была разморожена.

Задержка помощи Украине находится в центре расследования в рамках процедуры импичмента в отношении Трампа.

Демократы Палаты представителей обнародовали две статьи импичмента против президента на этой неделе, обвинив его в злоупотреблении властью и препятствии расследованию Конгрессом его действий.

Демократы начали процедуру импичмента в отношении президента 24 сентября 2019 года после того, как американский информатор выразил обеспокоенность в связи с телефонным разговором Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским, который имел место 25 июля этого года. В ходе разговора Трамп призывал Зеленского начать расследование в отношении Джо Байдена и его сына Хантера, а также по предполагаемому вмешательству в американские выборы 2016 года с территории Украины.

Теги: #сша #помощь #украина
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