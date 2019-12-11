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22:55 11.12.2019

Кабмин предлагает закрепить за Верховным Судом рассмотрение дел о возмещении ущерба за признание банка неплатежеспособным

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Кабмин предлагает закрепить за Верховным Судом рассмотрение дел о возмещении ущерба за признание банка неплатежеспособным

Кабинет министров зарегистрировал в Верховной Раде законопроект 2571 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов функционирования банковской системы", который, в частности, предлагает установить за Верховным Судом рассмотрение дел о возмещении ущерба за признание банка неплатежеспособным, введение в банк временной администрации и участии государства в выведении неплатежеспособного банка с рынка.

При этом документ предлагает установить норму о том, что обеспечение иска не допускается путем остановки действия решений (нормативно-правовых актов или индивидуальных актов) НБУ, а также установления для НБУ, его должностных и служебных лиц запрета или обязательства совершать определенные действия.

Помимо этого, законопроект предусматривает предохранитель от наложения ареста на имущество Фонда гарантирования вкладов физлиц или банка, отнесенного к категории неплатежеспособных, запрета им совершать определенные действия.

Кроме того, законопроект предусматривает норму, согласно которой признание незаконным решение НБУ об отзыве банковской лицензии, ликвидации ил национализации банка не возобновляет того положения банка, которое было до этого решения.

"Признание противоправным (незаконным) и отмена индивидуального акта и\или решения... или отдельных его положений: 1) не возобновляет того положения банка, которое  было до принятия такого решения, включая возобновление правового статуса этого банка; 2) не может быть основанием для признания недействительным... и отмену любых решений, праводействий или других действий/признания противоправной бездеятельности, принятых, совершенных или допущенных в процедуру выведения неплатежеспособного банка с рынка/ликвидации банка", - указывается в законопроекте.

Ранее сообщалось, что принятие парламентом поправок в банковское законодательство, которые могли бы предотвратить отмену национализированного ПриватБанка, обсуждались среди условий утверждения новой программы с МВФ.

Теги: #законотворчество #банки
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