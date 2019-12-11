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20:43 11.12.2019

Зеленский назначил замминистра обороны Полищука главой Межведомственной комиссии по политике ВТС и экспортного контроля

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Зеленский назначил замминистра обороны Полищука главой Межведомственной комиссии по политике ВТС и экспортного контроля

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом назначил заместителя министра обороны Александра Полищука главой Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля и внес изменения в положение о Межведомственной комиссии ряд изменений.

"Назначить Полищука Александра Николаевича - заместителя министра обороны Украины - главой Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля", - говорится в указе №896/2019 от 11 декабря, обнародованном на сайте президента в среду вечером.

Зеленский также поручил Полищуку в двухнедельный срок предоставить предложения по персональному составу Межведомственной комиссии.

Кроме этого, указом вносится ряд изменений в Положение о Межведомственной комиссии, в том числе подается в новой редакции абзац о персональном составе Комиссии.

"Членами Комиссии являются представитель комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки (по согласию); представитель Офиса президента Украины, определенный руководителем Офиса президента Украины, а также по должности: первый заместитель или заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, министра обороны Украины, в компетенцию которого согласно распределению полномочий относятся вопросы военно-технического сотрудничества и экспортного контроля, глава Государственной службы экспортного контроля Украины, первый заместитель или заместитель главы Государственной таможенной службы Украины, главы Государственного космического агентства Украины, главы Службы безопасности Украины, главы Службы внешней разведки Украины, к компетенции которого по распределению полномочий относятся вопросы военно-технического сотрудничества и экспортного контроля, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины, а также генеральный директор Государственного концерна "Укроборонпром" (по согласию)", - говорится в новой редакции.

Также теперь заседание Межведомственной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более половины ее состава.

"Настоящий указ вступает в силу со дня его опубликования", - говорится в документе.

Как сообщалось, 29 ноября Зеленский своим указом вывел из состава Межведомственной комиссии по политике ВТС и экспортного контроля замсекретаря СНБО генерал-майора Вооруженных сил Украины Сергея Кривоноса, который ее возглавлял с марта 2019г.

После этого Кривонос, который ранее заявлял, что секретарь СНБО Алексей Данилов не видит его в своей команде и решить данный вопрос сможет только Зеленский, заявил, что указ о его увольнении был подписан по инициативе Данилова.

"Секретарь СНБО, которого предыдущие пять лет войны не было видно и слышно ни на фронте, ни в тылу, таки протолкнул подписание указа. И вообще - превратили СНБО из Совета национальной безопасности и обороны Украины в посмешище с клоунами", - написал Кривонос на своей странице в соцсети Facebook.

Теги: #комиссия #указ #кадры
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