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19:18 11.12.2019

Власти Тайваня готовы помочь желающим покинуть Гонконг "из-за царящего там насилия"

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Власти Тайваня готовы помочь желающим покинуть Гонконг "из-за царящего там насилия"

Администрация Тайваня готова оказать содействие тем жителям Гонконга, кто хочет покинуть регион из-за непрекращающихся протестов, приводит агентство Associated Press слова главы внешнеполитического ведомства этого острова Джозефа У.

"Тайвань намерен работать с международным сообществом для оказания необходимой помощи тем, кто вынужден покинуть регион из-за царящего там насилия", - заявил министр.

Джозеф У подчеркнул, что Тайвань не планирует вмешиваться в протесты, которые проходят в Гонконге. Только если для урегулирования конфликта будет использована сила, что приведет к "новому уровню насилия", Тайвань будет вынужден помогать местным жителям.

"Люди здесь (в Тайване - ИФ) понимают, что эта модель ляжет в основу обращения с Тайванем в будущем. И то, что происходит в Гонконге, не очень привлекательно для жителей Твйваня", - отметил политик.

С июня 2019 года в Гонконге проходят масштабные уличные акции протеста против вступления в силу закона об экстрадиции преступников на территорию материкового Китая. Власти Гонконга отказались от этого законопроекта, но манифестанты расширили свои требования, призывая к реформам и проведению расследования действий полиции во время разгона демонстрантов, и не намерены прекращать свои акции.

Власти Гонконга призывают к мирным собраниям, но вместе с тем продолжают жестко разгонять акции протеста, которые, помимо прочего, затрагивают транспортную инфраструктуру. С начала июня за участие в акциях и беспорядках арестованы 6 тыс. человек.

Теги: #гонконг #помощь #китай #тайвань
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