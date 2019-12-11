События

10:16 11.12.2019

КС 12 декабря рассмотрит представление нардепов о толковании Конституции в части госвласти в Киеве

2 мин читать
КС 12 декабря рассмотрит представление нардепов о толковании Конституции в части госвласти в Киеве

 Большая палата Конституционного Суда Украины на пленарном заседании 12 декабря в 10:00 в форме устного производства начнет рассмотрение дела по конституционному представлению 51 народного депутата Украины относительно официального толкования ряда положений Основного закона, в частности, в контексте права президента Украины назначать и увольнять главу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Как сообщается на сайте КС в среду, речь идет о ст.7, ч7 ст.20, пп.12, 15, 16 ч.1 ст.92, чч.1-5 ст.118, ч.2 ст.133, чч1-4 ст.140, чч. 2 и 4 ст.141 Конституции Украины.

Авторы ходатайства просят КС дать официальное толкование указанных положений Основного закона Украины в контексте вопросов, может ли Киевский горсовет образовывать отделы, управления и другие исполнительные органы не в структуре КГГА; может ли быть уволено президентом с должности главы КГГА избранный Киевский городской голова, если его полномочия не прекращены; может ли президентом быть назначено на должность главы КГГА лицо, не избранное Киевским городским головой при условии, если полномочия избранного мэра Киева не прекращены.

Как утверждает субъект права на конституционное представление, необходимость в официальном толковании положений вышеуказанных статей обусловлена "невозможностью решения затронутых в конституционном представлении вопросов существующими способами устранения правовых коллизий, а также существованием различных правовых точек зрения на их решения".

Как сообщалось, КС Украины 8 октября открыл конституционное производство по представлению 51 народного депутата Украины относительно официального толкования Основного закона в части осуществления местного самоуправления и государственной власти в столице от 28 августа.

Городской голова Киева Виталий Кличко отмечает, что КС еще в 2003 году своим решением дал разъяснения, что киевский городской голова, избранный громадой, должен быть назначен и главой Киевской городской государственной администрации. То есть назначение исключительно киевского городского головы на должность главы КГГА президентом Украины не является совмещением должностей, а является формой выполнения городским головой "ex officio" своих полномочий, предусмотренных Конституцией и законами Украины. По словам Кличко, сложившаяся в столице ситуация, когда киевлян пытаются лишить права избирать власть города, является неконституционной, недемократической и противоречит сути самоуправления.

Теги: #кгга #закон #конституционный_суд #столица
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:05 11.12.2019
Руководители фракции "Слуга народа" зарегистрировали в Раде изменения в закон об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО

Руководители фракции "Слуга народа" зарегистрировали в Раде изменения в закон об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО

10:04 11.12.2019
В Киеве стартовали зимние новогодние-рождественские развлечения

В Киеве стартовали зимние новогодние-рождественские развлечения

18:29 10.12.2019
Ткаченко об инициативе Бужанского отменить закон о языке: не каждый законопроект депутата из "Слуга народа" является позицией фракции

Ткаченко об инициативе Бужанского отменить закон о языке: не каждый законопроект депутата из "Слуга народа" является позицией фракции

13:27 10.12.2019
Антиконституционных вещей вы от меня не услышите, украинский – единственный государственный язык - Монахова

Антиконституционных вещей вы от меня не услышите, украинский – единственный государственный язык - Монахова

13:10 10.12.2019
Закон о перезагрузке ГБР передан на подпись президенту

Закон о перезагрузке ГБР передан на подпись президенту

12:41 10.12.2019
Монахова: на сегодня я не буду инициировать переписывание закона о языке или откладывание его имплементацию

Монахова: на сегодня я не буду инициировать переписывание закона о языке или откладывание его имплементацию

10:00 10.12.2019
Зеленский отмечает, что закон об "особом статусе" ОРДЛО проще сейчас пролонгировать

Зеленский отмечает, что закон об "особом статусе" ОРДЛО проще сейчас пролонгировать

19:39 03.12.2019
В "ОПЗЖ" требуют от правоохранительных органов расследовать запуск рынка земли

В "ОПЗЖ" требуют от правоохранительных органов расследовать запуск рынка земли

15:30 03.12.2019
В Киеве до конца года состоится пилотный запуск электронных ученических билетов

В Киеве до конца года состоится пилотный запуск электронных ученических билетов

13:19 03.12.2019
Зеленский подписал закон об использовании земель обороны для размещения средств радиотехнического обеспечения

Зеленский подписал закон об использовании земель обороны для размещения средств радиотехнического обеспечения

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Суд отменил залог для чиновника Львовского горсовета, подозреваемого вместе с Садовым в деле о продаже земли под индустриальный парк

В Киеве стартовали зимние новогодние-рождественские развлечения

Тела пяти пострадавших на пожаре в одесском колледже до сих пор не опознали

Признание Минских соглашений госизменой ударит по Зеленскому и всему "нормандскому формату" – адвокат Порошенко

Руководители фракции "Слуга народа" зарегистрировали в Раде изменения в закон об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО

ПОСЛЕДНЕЕ

Суд отменил залог для чиновника Львовского горсовета, подозреваемого вместе с Садовым в деле о продаже земли под индустриальный парк

Тела пяти пострадавших на пожаре в одесском колледже до сих пор не опознали

Взрыв прогремел у военной базы США в Афганистане

Боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали

Латвия приняла на отдых и реабилитацию 11 бывших пленных Кремля

В Киеве стартовали зимние новогодние-рождественские развлечения

Сенцов стал на военный учет

В Киеве мотоциклист сбил пешехода насмерть

Более 300 тыс. человек приняли участие в акциях протеста во Франции

Результаты работы комиссии по расследованию пожара в Одесском колледже представят до 20 декабря - Яровой

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА