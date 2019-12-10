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13:15 10.12.2019

На Донбассе действительно существует проблема фактического отсутствия украинского языка в публичных сферах - Монахова

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На Донбассе действительно существует проблема фактического отсутствия украинского языка в публичных сферах - Монахова

Правительственная уполномоченная по защите государственного языка Татьяна Монахова констатирует, что на Донбассе действительно существует проблема фактического отсутствия государственного языка в тех публичных сферах, которые предусмотрены законом.

"Действительно там (на Донбассе - ИФ) существует проблема фактического отсутствия государственного языка в тех публичных сферах, которые предусмотрены законом и очевидно, что мы будем разрабатывать целую стратегию гуманитарных, культурных мер. Нужно людей не только штрафовать, это предусмотрено законом, но и мотивировать переходить на украинский язык, учить государственный язык и применять его там, где предусмотрено законом", - сказала она на пресс-конференции во вторник в Киеве.

Что касается вопроса неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей, то Монахова отметила, что языковая политика, направленная на людей проживающих там также необходима.

"Мы сейчас всеми средствами, которые есть в нашем арсенале, будем транслировать месседжи, будем обращаться, общаться с этими людьми. Как только появится юридическая возможность, политическая возможность, мы будем привлекать их в украиноязычное пространство", - добавила она.

По мнению омбудсмена, украинский язык должен стать фактором объединения, а не раскола в обществе.

Теги: #монахова #омбудсмен #донбасс
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