Монахова: на сегодня я не буду инициировать переписывание закона о языке или откладывание его имплементацию

Правительственная уполномоченная по защите государственного языка Татьяна Монахова заявляет, что сегодня она не намерена инициировать переписывание закона о государственном языке или откладывание его имплементацию.

"Нам сейчас необходимо запустить этот закон, необходимо начать юридическую защиту государственного языка. Понятно, что к каждому закону можно присмотреться, сказать, что он не является совершенным. Но если мы сейчас не сдвинемся с места, а начнем его переписывать, дискутировать вокруг него, то мы этот процесс не запустим", - сказала она на пресс-конференции во вторник в Киеве.

В то же время, она отметила, что со временем будет отслеживаться исполнение и эффективность реализации закона, и возможно позже будут корректировки и уточнения.

"На сегодня я не буду инициировать переписывание закона или откладывания его имплементации ни в коем случае", - подчеркнула Монахова.

Среди прочего она призвала граждан самостоятельно ознакомиться с текстом закона о языке, чтобы не поддаваться на разные манипуляции.