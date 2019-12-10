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12:41 10.12.2019

Монахова: на сегодня я не буду инициировать переписывание закона о языке или откладывание его имплементацию

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Правительственная уполномоченная по защите государственного языка Татьяна Монахова заявляет, что сегодня она не намерена инициировать переписывание закона о государственном языке или откладывание его имплементацию.

"Нам сейчас необходимо запустить этот закон, необходимо начать юридическую защиту государственного языка. Понятно, что к каждому закону можно присмотреться, сказать, что он не является совершенным. Но если мы сейчас не сдвинемся с места, а начнем его переписывать, дискутировать вокруг него, то мы этот процесс не запустим", - сказала она на пресс-конференции во вторник в Киеве.

В то же время, она отметила, что со временем будет отслеживаться исполнение и эффективность реализации закона, и возможно позже будут корректировки и уточнения.

"На сегодня я не буду инициировать переписывание закона или откладывания его имплементации ни в коем случае", - подчеркнула Монахова.

Среди прочего она призвала граждан самостоятельно ознакомиться с текстом закона о языке, чтобы не поддаваться на разные манипуляции.

Теги: #язык #закон #омбудсмен
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