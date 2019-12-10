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11:14 10.12.2019

Архиепископ Симферопольский и Крымский Климент объявил голодовку до решения вопроса украинской церкви на полуострове

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Архиепископ Симферопольский и Крымский Климент объявил голодовку до решения вопроса украинской церкви на полуострове

Архиепископ Симферопольский и Крымский Климент (Кущ) во вторник объявил бессрочную голодовку у здания Кабинета министров Украины в связи с затягиванием решения вопроса передачи здания кафедрального храма святых Владимира и Ольги в Симферополе Крымской епархии в собственность Православной церкви Украины (ПЦУ).

"Я официально заявляю: с этого дня я начинаю бессрочную голодовку. До тех пор, пока Кабинет министров Украины не решит вопрос защиты религиозных свобод на территории Крыма, обеспечения безопасности духовенству крымской епархии ПЦУ. Пока Кабинет министров своими решениями не обеспечит сохранность церковного имущества, а это не только помещение, но и иконы, которые можно отнести сегодня к современному сакральному искусству", – цитирует архиепископа Климента интернет-издание "Крым. Реалии" во вторник.

По словам иерарха, он прекратит голодовку только после "выполнения ряда конкретных действий со стороны украинских властей".

"Требование: встреча с премьер-министром Украины (Алексеем Гончаруком – ИФ), определение срока, когда вопросы, которые в течение пяти лет ставились перед Кабинетом министров, будут решены. К этому времени я не прекращу голодовку. Если они сделают это в течение недели – хорошо. Если нет, то из Киева меня вывезут или в гробу, или с постановлением (Кабмина – ИФ) я поеду в Крым", – заявил он.

Предстоятель УПЦ (ПЦУ) митрополит Киевский и всея Украины Епифаний отметил, что Климент "годами просит простую вещь – чтобы государство Украина передала здание кафедрального храма святых Владимира и Ольги в Симферополе в собственность Крымской епархии ПЦУ".

"Потому что пока это имущество является лишь арендованным - его труднее защищать юридически, в первую очередь на международном уровне. И оккупанты пользуются, "выдавливая" громаду и епархию из помещения. Годами проекты решений и его обоснование гуляют из кабинета в кабинет. И где-то тонут в бюрократическом болоте", - отметил Епифаний в соцсети Фейсбук во вторник.

Ранее сообщалось, что 24 июля 2019 года стало известно, что имущество кафедрального собора в Симферополе после "решения суда" было сломано и разграблено. По словам архиепископа Симферопольского и Крымского Климента, оккупационное "Министерство имущественных и земельных отношений Крыма" начало "внутренний ремонт" помещений собора. В связи с этим имущество, которое находилось в опечатанных помещениях собора, архиепископ Климент обнаружил поломанным или пропавшим.

Теги: #крым #климент #церковь #голодовка
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