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01:09 10.12.2019

Лидеры "нормандской четверки" договорились способствовать обмену удерживаемых по формуле "всех на всех" до конца года – Зеленский

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Лидеры "нормандской четверки" договорились способствовать обмену удерживаемых по формуле "всех на всех" до конца года – Зеленский

Лидеры стран "нормандской четверки" (Украина, Германия, Франция, РФ) договорились о содействии обмену сторонами конфликта всех удерживаемых до 31 декабря текущего года, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Страны участницы будут содействовать взаимному освобождению удерживаемых лиц до 31 декабря 2019 года по принципу "всех на всех", - сказал Зеленский на брифинге по завершении "нормандского саммита" в Париже вечером в понедельник.

Теги: #париж #зеленский #саммит
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