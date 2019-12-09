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18:40 09.12.2019

Встреча "нормандской четверки" началась в Париже

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Встреча "нормандской четверки" началась в Париже

Встреча лидеров "нормандской четверки", посвященная урегулированию ситуации на востоке Украины, началась в понедельник в Елисейском дворце в Париже.

Это первый саммит "нормандского формата" за более чем три года. В предыдущий раз подобная встреча на уровне лидеров проходила в октябре 2016 года в Берлине. Из нынешнего состава "четверки" в нем принимали участие только президент РФ Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель. Президенты Франции и Украины Эмманюэль Макрон и Владимир Зеленский впервые будут участниками такой встречи.

Саммиту предшествовали двусторонние беседы Зеленского с Меркель и Макроном.

На встречу четырех лидеров отводится порядка трех часов. По итогам встречи запланирована пресс-конференция лидеров стран.

После пресс-конференции президенты России и Украины также проведут отдельную встречу.

Несмотря на то, что лидеры четырех стран встречаются в Париже на фоне общенациональной забастовки и массовых акций протеста, захлестнувших столицу Франции, ситуация вокруг Елисейского дворца остается спокойной, передает корреспондент "Интерфакса". Полиция оцепила улицы вокруг резиденции французского лидера.

Теги: #нормандский_формат #париж #встреча
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