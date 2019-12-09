Встреча Зеленского и Путина может состояться до брифинга лидеров Нормандской четверки по итогам саммита - источник

Президент Украины Владимир Зеленский может встретиться с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным до итогового брифинга лидеров Нормандской четверки по результатам саммита.

"Двусторонняя встреча Зеленского и Путина может состояться до заявлений четырех лидеров государств Нормандского формата по итогам саммита", - сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник, близкий к украинской делегации.