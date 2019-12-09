Ryanair прекратит летать из Киева в Нюрнберг и Скавсту в связи с задержкой поставки Boeing 737 MAX

Ирландский лоукостер Ryanair (Дублин) с вступлением в силу в конце марта 2020 года летнего расписания полетов прекратит выполнять рейсы из Киева в Нюрнберг (Германия) и Скавсту (100 км к юго-западу от Стокгольма, Швеция).

Согласно информации в системе бронирования авиакомпании, последний рейс в Нюрнберг и Скавсту запланирован на 27 марта 2020 года.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Ryanair, отмена рейсов связана с закрытием авиакомпанией своих баз в указанных городах из-за нехватки самолетов.

"Ryanair Holdings plc сообщил инвесторам о дальнейших задержках с поставками самолетов Boeing 737 MAX на лето 2020 года. Ryanair пересмотрел свой график на 2020 год, исходя из перспективы получения лишь 10 самолетов MAX из запланированных 20", - говорится в сообщении Ryanair.

Кроме того, лоукостер снизил прогноз количества перевезенных пассажиров на 2021 финансовый год (апрель 2020 года – апрель 2021 года) со 157 млн до 156 млн пассажиров.

"Мы сожалеем о закрытии упомянутых баз и незначительном снижении пропускной способности других баз, вызванном задержкой с поставками самолетов Boeing MAX. Мы продолжаем работать с Boeing, нашими сотрудниками, профсоюзами и аэропортами, чтобы свести к минимуму сокращение мощностей и потерю рабочих мест", - цитируется в сообщении генеральный директор Ryanair Эдди Уилсон.

Ryanair ежедневно осуществляет свыше 2 тыс. перелетов в/из 236 аэропортов. В прошлом фингоду компания перевезла 130,3 млн чел. Ее парк насчитывает 460 самолетов Boeing-737.

Ryanair вышел на украинский рынок в 2018 году. Первые месяцы лоукостер выполнял рейсы из киевского аэропорта "Борисполь" и Львова. В июне 2019 года авиакомпания начала выполнять рейсы из Харькова и Одессы, затем анонсировала полеты из Херсона.