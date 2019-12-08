События

21:30 08.12.2019

В акции на Майдане в Киеве участвовали около 8 тыс. граждан, вечером под ОП собрались около 2тыс. человек – полиция

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В акции на Майдане в Киеве участвовали около 8 тыс. граждан, вечером под ОП собрались около 2тыс. человек – полиция

В полиции Киева сообщают, что анонсированная на день воскресенья массовая акция на Майдане Независимости прошла без грубых нарушений общественного порядка, а в продолжающейся вечером акции перед зданием Офиса президента Украины на ул.Банковой участвуют около 2 тыс. человек.

"Анонсированное на сегодня мероприятие на столичном Майдане Независимости закончилось. В нем приняли участие около 8тыс. граждан. Во время мероприятий на Майдане Независимости грубых нарушений общественного порядка не зафиксировано: на одного человека составили админпротокол за мелкое хулиганство", - говорится в сообщении Отдела коммуникации полиции Киева.

Вместе с тем, добавляют в ведомстве, по состоянию на вечер воскресенья под Офисом президента на ул.Банковой массовые мероприятия продолжаются.

"В настоящее время в них принимают участие около 2тыс. человек", - говорится в сообщении.

В связи с этим, полицейские, нацгвардейцы и сотрудники Госслужбы Украины по ЧС продолжают нести службу.

"Всего в течение дня на охрану правопорядка в Киеве заступило полторы тысячи правоохранителей. Чтобы не допускать конфликтных ситуаций на акции работают представители полиции диалога", - рассказали в столичном главке полиции.

Как сообщалось, с 13.00 до 15.30 воскресенья, 8 декабря, на Майдане Независимости в Киеве прошла акция "Красные линии для Зеленского", направленная на предостережение президента Владимира Зеленского от перехода "красных линий", то есть от сдачи национальных интересов при переговорах в "нормандском формате" в Париже 9 декабря и прямых переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным. Организаторами акции выступили партии "Европейская солидарность", "Голос", "Батькивщина", "Свобода", Движение Сопротивления Капитуляции, Украинская Добровольческая Армия, "Демократическая сокира", ОО "Солидарное дело громад".

Помимо этого в воскресенье вечером перед зданием Офиса президента Украины на ул.Банковой началась акция "Варта на Банковой", целью которой является предупредить Владимира Зеленского о недопустимости уступок РФ в ущерб национальным интересам Украины на переговорах лидеров стран "Нормандского формата".

По словам собравшихся, они вышли под стены Офиса президента с требованием к Зеленскому не допустить сдачи национальных интересов Украины во время встречи "нормандской четверки" 9 декабря. Организаторы акции – представители движения "Нет капитуляции" – заявили, что в их планах ночевать под Офисом президента и находиться там до окончания саммита в Париже. Участники акции установили перед зданием ОП несколько палаток и смонтировали сцену, с которой, по словам организаторов, планируется показывать украинские фильмы, читать лекции и слушать выступления музыкантов и певцов.

Теги: #киев #нормандский_формат #полиция #акции
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