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17:29 08.12.2019

Правительство проведет проверку систем противопожарной безопасности всех садов, школ, вузов и больниц до 10 января

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Правительство проведет проверку систем противопожарной безопасности всех садов, школ, вузов и больниц до 10 января

Проверка систем противопожарной безопасности во всех образовательных заведениях, учреждениях здравоохранения, общежитиях и объектах транспортной инфраструктуры Украины будет проведена до 10 января в связи с пожаром в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса в Украине, заявляет премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

"По поручению президента, до 10 января правительство проведет полную проверку состояния противопожарной и техногенной безопасности всех детских садов, школ, вузов, общежитий, учреждений здравоохранения, транспортной инфраструктуры. У Украины будет глобальная стратегия противопожарной безопасности всей страны", - написал Гончарук на своем Telegram-канале в воскресенье.

Он отметил, что последняя проверка сгоревшего здания колледжа прошла 5 лет назад, в июне 2014 года. "Тогда выявили основные нарушения, а в этом году здание не было даже среди приоритетных для проверки! Это совершенно недопустимо!... Жизнь украинцев не должна быть под риском. Безопасность людей - это приоритет №1", - добавил Гончарук.

Как сообщалось, премьер-министр Украины Алексей Гончарук прибыл в Одессу, чтобы почтить память погибших вследствие пожара в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса и разобраться с причинами как самого пожара, так и длительного отсутствия проверок безопасности эксплуатации здания.

В 10:12 среды в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса возник пожар, площадь которого достигла 4 тыс. кв. м. Подразделения ГСЧС спасли и эвакуировали 40 человек (12 человек вывели по лестничным клеткам, 10 человек были выведены звеньями ГДЗС и 18 человек - с помощью лестниц и автоподъемников) из около 400, находившихся в здании в момент возгорания.

В 14:18 того же дня пожар был локализован, однако тушение отдельных очагов возгорания и тлеющих участков продолжалось еще длительное время.

По состоянию на утро воскресенья число погибших вследствие пожара возросло до десяти, в больницах остается 9 из 30 пострадавших. Судьба еще 8 человек остается неизвестной. Аварийно-спасательные и другие неотложные работы на месте трагедии продолжаются

По факту пожара открыто уголовное производство по ч.2 ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. 5 и 6 декабря объявлены траурными днями в Одессе, 8 декабря – по всей Украине.

Теги: #гончарук #проверка #одесса #безопасность #пожар #кабмин
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