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14:52 08.12.2019

Израиль не пойдет на перемирие с ХАМАС, если огонь из сектора Газа продолжится - Нетаньяху

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в воскресенье заявил, что Израиль не согласится на перемирие с палестинским движением ХАМАС, если сектор Газа продолжит ракетный обстрел, сообщает Times of Israel.

"Никакого перемирия не будет, если огонь продолжился", - заявил Нетаньяху на еженедельной встрече кабинета министров.

Такое заявление он сделал после того, как в ночь на воскресенье из сектора Газа по югу Израиля было выпущено три ракеты. Их перехватила система ПВО "Железный купол". В ответ Армия обороны Израиля обстреляла несколько объектов ХАМАС в секторе Газа.

Теги: #нетаньяху #сектор_газа #израиль
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