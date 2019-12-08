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14:07 08.12.2019

Министр обороны ФРГ считает нужным воздействовать на РФ в связи с громким убийством в Берлине

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Глава Минобороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр выступает за новые меры в отношении РФ в связи с убийством в Берлине, из-за которого двух сотрудников посольства РФ в ФРГ объявили персона нон грата.

"Мы должны будем обсудить и принять решение в правительстве о дальнейшей реакции", - сказала политик изданию Bild am Sonntag.

По ее словам, "российская сторона теперь должна наконец принять участие в расследовании этого преступления". По словам Крамп-Карренбауэр, доказательства, которые есть у ФРГ - "веские".

"В совокупности с убийствами в Великобритании и другой российской активностью это дает довольно тревожную картину", - указала она.

Летом в Берлине произошло убийство гражданина Грузии и РФ, участника второго чеченского конфликта: он был застрелен в центре города днем, когда шел в мечеть. По подозрению в убийстве задержан гражданин РФ, в ФРГ утверждают, что просили у РФ помощи в расследовании, но она с августа последовательно не предоставляла информацию. Из-за этого Германия объявила персона нон грата двух сотрудников посольства РФ в ФРГ.

Генпрокуратура и правительство Германии считают, что убийство было совершено по заказу либо российских властей, либо руководства Чечни: убитый был квалифицирован в РФ как террорист, и с 2000 по 2004 год он руководил боевиками в Чечне. Официальные представители РФ отрицают причастность российских властей к этому убийству.

Теги: #рф #минобороны #убийство #германия
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