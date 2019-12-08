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06:46 08.12.2019

Тактическая авиация ВСУ возобновляет полеты с дозаправкой в воздухе, которые не проводили более 20 лет

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Тактическая авиация ВСУ возобновляет полеты с дозаправкой в воздухе, которые не проводили более 20 лет

Экипажи самолетов Су-24М, Су-24МР и Л-39 из состава 7-й бригады тактической авиации им.Петра Франка Воздушных сил ВСУ выполнили в Хмельницкой области вылеты днем и ночью с целью восстановления и поддержания навыков пилотирования в зоне и по маршрутам, а также впервые за 20 лет осуществили дозаправку в воздухе, сообщает Генштаб ВСУ.

"Изюминкой полетов стали вылеты с контрольным испытанием унифицированного подвесного агрегата заправки - УПАЗ, который прошел ремонт и модернизацию на Николаевском авиаремонтном предприятии "НАРП". Выполняли эти полеты лучшие экипажи "сушек". Ведь подобные полеты с дозаправкой в воздухе не проводили более 20 лет", - говорится в опубликованном на странице Генштаба в соцсети Фейсбук сообщении.

Согласно информации, самолет-заправщик Су-24М, пилотируемый специалистами Государственного научно-исследовательского института ВСОВТ полковником Сергеем Чижом и подполковником Виталием Шуляком успешно осуществил контакт с "сушкой", пилотируемой военными летчиками, которые имеют опыт дозаправки в воздухе самолетов этого типа - заместителем командующего Воздушных сил ВС Украины генерал-лейтенантом Аркадием Вашутиным и начальником авиации воздушного командования "Запад" полковником Сергеем Близнюком.

"В дальнейшем полеты таких экипажей с практическим выполнением дозаправки в воздухе будут проходить планово. Другие летные команды бригады тоже привлекут к выполнению этого важного элемента боевой выучки, что позволяет решать задачи с увеличенным радиусом действия самолетов Су-24М и Су-24МР", - подчеркнули в Генштабе.

В информации отмечается, что на базе бригады тактической авиации в Хмельницкой области продолжаются исследовательские испытания отремонтированных на ГП "Николаевский авиационный ремонтный завод "НАРП" унифицированных подвесных агрегатов заправки "УПАЗ", а дозаправка в воздухе является важным элементом боевой подготовки авиации, который позволяет решать задачи для обеспечения необходимого радиуса применения самолетов тактической авиации, в частности Су-24М (МГ).

"Стоит добавить, что в рамках учений "Чистое небо – 2018" пилоты НАТО совместно с украинскими военными летчиками уже отрабатывали дозаправку в воздухе на самолетах F-15C в украинском небе", - отмечают в Генштабе ВСУ.

Кроме того, пилоты Воздушных сил ВС Украины, готовясь к совместным учениям, отрабатывали полетные задачи по воздушной дозаправке в небе Калифорнии.

"На пути к стандартам ведущих стран НАТО данный элемент боевой подготовки необходим для достижения совместимости украинских пилотов с ВВС стран-партнеров. Вероятно, что вопрос дозаправки в воздухе будет отрабатываться на разных типах самолетов во время очередных многонациональных военных учений "Чистое небо" в Украине", - добавили в Генеральном штабе украинской армии.

7-я бригада тактической авиации им.Петра Франка (7 БрТА, в / ч А2502) - авиасоединение Воздушных сил ВСУ. Относится к частям непосредственного подчинения командованию Воздушных сил. Дислоцируется в г.Староконстантинов (Хмельницкая обл.). Согласно данным из открытых источников, на вооружении бригады находятся не менее 24 бомбардировщиков Су-24М, 12 разведчиков Су-24МР и учебные самолеты Л-39 "Альбатрос"

Су-24М - сверхзвуковые бомбардировщики грузоподъемностью до 8 тонн с разнообразным вооружением. Взможности этого самолета позволяют на минимальной высоте "проходить" сквозь противовоздушную оборону и уничтожать цели в тылу противника, в том числе высокоточными ракетами. Су-24М имеет крыло с переменной стреловидностью, которое обеспечивает лучшие аэродинамические характеристики на всех режимах полета, включая сверхзвуковую скорость 1700 км/час.

Су-24МР - сверхзвуковой самолет-разведчик, созданный на базе Су-24, который может проводить разведку на глубину до 400 км от линии фронта. Для этого он оснащен РЛС бокового обзора, которая позволяет фиксировать наземные объекты, в том числе фортификационные сооружения и технику. Су-24МР также оснащен чувствительными камерами с высоким разрешением, системами фиксации облучения РЛС и ИК-датчиками для обнаружения замаскированных объектов.

Аэро Л-39 "Альбатрос" (Aero L-39 Albatros) - учебно-тренировочный и учебно-боевой самолет. L-39С - базовая модификация учебно-тренировочного самолета для базовой и основной летной подготовки.

Теги: #всу #авиация
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