События

20:08 07.12.2019

Акции "желтых жилетов" в Париже завершились без серьезных инцидентов, в Нанте полиция применила к погромщикам спецсредства

1 мин читать
Акции "желтых жилетов" в Париже завершились без серьезных инцидентов, в Нанте полиция применила к погромщикам спецсредства

Субботняя манифестация "желтых жилетов" в Париже завершилась в спокойной обстановке в 15-м округе французской столицы, неподалеку от Версальских ворот, где полиция заблокировала им подход к выставочному парку.

Сотрудники полиции взяли манифестантов в кольцо и выпускают через оставленный узкий проход, сообщает с места события телеканал BFMTV.

Кроме нескольких поджогов мусора и других незначительных инцидентов, никаких серьезных беспорядков не отмечено. Вместе с тем, у вокзала Монпарнас полиция применила слезоточивый газ, не давая колонне отклониться, когда "желтые жилеты" хотели присоединиться к проходившей в квартале акции профсоюзов против безработицы и бедности.

Скандировавшийся участниками лозунг "Макрон, убирайся!", привычный для манифестаций "желтых жилетов", заметного внимания полицейских не привлек.

Муниципальные работники уже приступили к уборке улиц по маршруту манифестации.

Вместе с тем, начавшиеся довольно спокойно акции "желтых жилетов" в регионах в ряде случаев переросли в столкновения с полицией. Особенно острая обстановка сложилась в Нанте.

В завершение манифестации к демонстрантам присоединились погромщики. Люди с закрытыми лицами разгромили витрину банка, точку фастфуда, пострадало городское оформление. Кроме того погромщики пытались атаковать префектуру полиции. Полицейским для усмирения активистов "черного блока" пришлось массированно применить спецсредства.

Теги: #париж #желтые_жилеты #акция_протеста
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:01 25.11.2019
В Киеве возле Нацагентства по вопросам госслужбы проходит акция в поддержку кандидата на главу Госкино Синькевич

В Киеве возле Нацагентства по вопросам госслужбы проходит акция в поддержку кандидата на главу Госкино Синькевич

21:11 15.10.2019
Полиция Парижа применила слезоточивый газ для подавления акции протеста пожарных

Полиция Парижа применила слезоточивый газ для подавления акции протеста пожарных

18:50 02.10.2019
В Харькове проходит акция "Нет капитуляции!"

В Харькове проходит акция "Нет капитуляции!"

14:32 02.10.2019
В Сумах жители перекрыли железную дорогу, протестуя против отмены ряда остановок

В Сумах жители перекрыли железную дорогу, протестуя против отмены ряда остановок

19:45 21.09.2019
Число задержанных в Париже во время манифестаций достигло 137 человек

Число задержанных в Париже во время манифестаций достигло 137 человек

12:00 21.09.2019
Полиция применила слезоточивый газ против "желтых жилетов" в Париже

Полиция применила слезоточивый газ против "желтых жилетов" в Париже

16:28 20.08.2019
Представители "Муниципальной охраны" вышли на митинг в связи с расследованием АМКУ

Представители "Муниципальной охраны" вышли на митинг в связи с расследованием АМКУ

19:59 13.08.2019
В Париже начинают очищать территорию вокруг Нотр-Дама от загрязнения свинцом

В Париже начинают очищать территорию вокруг Нотр-Дама от загрязнения свинцом

09:28 05.08.2019
Восстановление Нотр-Дама продолжится с 12 августа

Восстановление Нотр-Дама продолжится с 12 августа

13:14 01.08.2019
Перед сгоревшим Нотр-Дамом хотят установить временный храм

Перед сгоревшим Нотр-Дамом хотят установить временный храм

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

До восьми увеличилось количество погибших на пожаре в Одесском колледже – ГСЧС

В деле о пожаре в Одесском колледже есть два подозреваемых – полиция

Боевики 5 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе с начала суток, в том числе из минометов – штаб ООС

Украина не снимает вопрос Крыма с повестки дня – секретарь СНБО

У Украины есть сценарии на случай любых результатов встречи в "нормандском формате" – секретарь СНБО

ПОСЛЕДНЕЕ

До восьми увеличилось количество погибших на пожаре в Одесском колледже – ГСЧС

Выводы Венецианской комиссии об украинском законе о госязыке требуют основательного анализа – глава комитета Рады по информполитике Ткаченко

В деле о пожаре в Одесском колледже есть два подозреваемых – полиция

Боевики 5 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе с начала суток, в том числе из минометов – штаб ООС

В Одессе СБУ пресекла деятельность группировки вымогателей

Украинское киберпространство за месяц атаковали 11 раз - Данилов

В Закарпатье пожар в магазине стройматериалов охватил около 2 тыс. кв. м

Украина не снимает вопрос Крыма с повестки дня – секретарь СНБО

У Украины есть сценарии на случай любых результатов встречи в "нормандском формате" – секретарь СНБО

Полиция установила первых подозреваемых в деле о пожаре в Одесском колледже

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА