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11:48 06.12.2019

В Австралии вновь вспыхнули масштабные природные пожары, в некоторых регионах объявлен режим ЧС

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В Австралии вновь вспыхнули масштабные природные пожары, в некоторых регионах объявлен режим ЧС

В австралийском штате Новый Южный Уэльс вспыхнули масштабные лесные пожары, которые охватили 300 тыс. гектаров земли, сообщили в пятницу западные СМИ со ссылкой на пожарную службу Австралии.

"По мере того, как условия в штате ухудшаются, пожарные активизируют деятельность. На 13:00 местного времени (5:00 мск) во всем штате отмечены 104 пожара, 59 из которых еще предстоит сдержать", - сообщила в твиттере пожарная служба штата Новый Южный Уэльс.

По ее данным, несколько пожаров вспыхнули в непосредственной близости от населенных пунктов. На территории семи мест возгорания в штате объявлена чрезвычайная ситуация, в частности в национальном парке "Вуллеми" и близ города Синглтон, где пожары объединились в мощный очаг.

Борьбу с огнем ведут более 2 тыс. сотрудников пожарной службы.

"Мы имеем значительное количество пожаров, которые объединяются, и продолжат объединяться в течение ближайших дней и недель, учитывая рельеф местности, а также то, как быстро эти пожары распространяются под жарким сухим ветром", - сообщил представитель пожарной службы.

Отмечается, что пожары затронули все города вдоль побережья штата. За последние 24 часа в результате пожаров уничтожено несколько объектов недвижимости.

Из-за непрекращающихся пожаров густым смогом окутан Сидней. Из-за густого дыма, который стоит над городом, жителям рекомендовано держать детей в помещениях.

Интенсивность пожаров усилилась накануне вечером. Они возникли по меньшей мере в 10 регионах штата, в том числе в Большом Сиднее, Иллаварре, Сентрал Рэнджис и Грейтер Хантер.

Как отмечают австралийские СМИ, природные пожары уже уничтожили более 680 домов в штате.

В ноябре сообщалось, что один из очагов пожаров в Австралии уничтожил около 1 млн га сельскохозяйственных земель и лесов.

Около месяца пожарные в Австралии ведут борьбу с многочисленными опасными лесными пожарами. Они вызваны, среди прочего, продолжительной засухой.

Из-за пожаров в Австралии погибли, по меньшей мере, шесть человек.

Теги: #пожары #австралия
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