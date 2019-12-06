Почти половина украинцев считает конфликт на Донбассе российской агрессией с использованием местных боевиков - опрос

45,3% украинцев считают конфликт на Донбассе российской агрессией против Украины с использованием местных боевиков, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии (КМИС).

В частности, отвечая на вопрос, как бы вы определили конфликт на Донбассе, 45,3% респондентов ответили, что это агрессия РФ против Украины с использованием местных боевиков, 17,4% ответили, что это внутренний конфликт в Украине, где одну из сторон поддерживает Россия, 12,9% - это война России с Западом на территории Украины, 11,7% - это внутренний гражданский конфликт в Украине, 1,8% - другое, а 10,9% затруднились ответить.

На вопрос, в чем состоит цель российского вторжения на Донбасс, 30,2% ответили, что это покорение украинского государства и включение его в сферу российского влияния, 17,7% - присоединение к РФ южных и восточных областей Украины, 9,8% - использование средств внешней агрессии для укрепления режима Кремля и обуздание внутренней российской оппозиции, 9,2% - защита рускоговорящего населения, 7,6% - преодоление последствий распада СССР и признание России величественным мировым государством, 3% - другое, а 22,6% затруднились ответить на вопрос.

На вопрос, в чем состоит смысл украинского сопротивления российской агрессии и борьбы с "местными вооруженными группировками Донбасса", 39,4% ответили, что во возобновлении территориальной целостности и суверенитета Украины на международно-признанных границах, 31,2% - война за государственную независимость и право украинского народа самостоятельно определять свое будущее, свою внутреннюю и внешнею политику, 4,6% - защита евроинтеграционного движения и демократических преображений Украины, 2,5% - обуздание украинских политсил пророссийской ориентации, 1,3% - другое, а 21,1% затруднились ответить.

В то же время, на вопрос, какая главная цель борьбы "сепаратистов" на Донбассе, 28,7% ответили, что – просто заработок денег, которые Россия платит участникам боевых действий, 16,7% - объединение с Россией, 11,4% - перераспределение собственности в свою пользу, 9,5% - сопротивление навязыванию украинской идентичности русскоговорящему населению, 9% - защита местного населения от угрозы уничтожения со стороны "бандеровцев", 3,2% - реставрация форм жизни советских времен, 0,6% - другое, а 20,9% затруднились ответить.

Опрос проводился с 4 по 19 ноября 2019 года. Всего было опрошено 2041 респондента во всех областях Украины, кроме оккупированных территорий АР Крым и Донецкой и Луганской областей. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.