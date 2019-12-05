Законопроект о снижении давления на бизнес органами рыночного надзора делает невозможным дублирование мероприятий надзора – юристы

Законопроект о снижении давления на бизнес органами рыночного надзора делает невозможным дублирование мероприятий надзора одного и того предприятия, считают опрошенные агентством "Интерфакс-Украина" юристы.

"Изменения, предложенные законопроектом, делают невозможным дублирование мероприятий надзора по одному и тому же предприятию различными органами надзора, а это способствует уменьшению давления со стороны государства на бизнес", - считают партнер юридической компании "Правовой Альянс" Илья Костин и помощник юриста этой компании Виктория Малиняк, комментируя законопроект №2172.

Они подчеркнули, что изменения в законодательство в сфере государственного рыночного надзора, вносимые данным законопроектом, предусматривают конкретные механизмы защиты прав субъектов хозяйствования. В частности, предполагается прямой запрет проведения проверок продукции другого вида, кроме той, что отмечается в направлении органа рыночного надзора.

Законопроектом также предусмотрено право субъектов хозяйствования при проведении у них плановой проверки не допускать должностных лиц, осуществляющих рыночный надзор, к проведению проверки характеристик продукции, не указанной в соответствующем секторальном плане рыночного надзора.

Юристы подчеркнули, что государственный рыночный надзор – это деятельность органов рыночного надзора с целью обеспечения соответствия продукции установленным требованиям, а также обеспечение отсутствия угрозы общественным интересам. На сегодня государственный надзор осуществляют несколько органов, а именно Государственная служба Украины по безопасности на транспорте (Укртрансбезопасность), Государственная архитектурно-строительная инспекция Украины (Госархстройинспекция), Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), Государственная служба Украины по вопросам труда (Гоструда), Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками (Гослекслужба), Государственная экологическая инспекция Украины (Госэкоинспекция) и Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей (Госпотребслужба).

Указанные органы могут осуществлять проверки характеристик продукции, в том числе отбор образцов продукции и их экспертизу, проводить ограничительные мероприятия (ограничение или запрет предоставления продукции на рынке, изъятие продукции из оборота; отзыв продукции), контроль состояния выполнения решений о принятии ограничительных мер, а также предупреждение потребителей о выявленной госорганами рыночного надзора опасности, которую представляет продукция.

"Как видим, законодатель наделил органы, осуществляющие рыночный надзор, достаточно широким кругом полномочий, злоупотребление которыми может нанести значительный ущерб производителям продукции. Изменения, предложенные законопроектом, делают невозможным дублирование мероприятий надзора по одному и тому же предприятию различными органами надзора, а это поспособствует уменьшению давления со стороны государства на бизнес", - подчеркнули Костин и Малиняк.

Вместе с тем, юрист-аналитик международной юридической фирмы Kinstellar Алексей Бурчевский отметил, что законопроект №2172 "является еще одним элементом зачистки рынка непродовольственных товаров, в основном электроники, от мелкого и среднего бизнеса в интересах крупных сетевых ритейлеров".

По его словам, законопроект, в частности, предлагает расширить полномочия органов рыночного надзора за непищевыми товарами и уполномочить на проведение контроля госорганы, ранее таких полномочий не имевшие.

"В последние годы усиливаются жалобы бизнеса на формалистические подходы инспекторов органов государственного рыночного надзора, в основном – Госпотребслужбы. Так, вместо выявления реальной опасности той или иной продукции, что часто требует проведения длительных и дорогостоящих экспертиз, инспекторы выписывают штрафы за неправильную, по их мнению, маркировку продукции, ненадлежащую технологию нанесения знаков соответствия техническим регламентам. Понятно, что основным мотивом инспекторов в таком случае является банальное наполнения госбюджета за счет предпринимателей", - сказал он.

Бурчевский отметил, что субъекты хозяйствования оспаривают акты проверок различных органов рыночного надзора в судах. При этом, наиболее успешными в этом являются большие сетевые ритейлеры, имеющие в распоряжении юридические департаменты с опытом в сопровождении проверок и оспаривании их результатов.

"Для них в законопроекте №2172 предусмотрены некоторые предохранители в виде детализации требований к направлению инспектора на проверку. Для представителя малого бизнеса, не сильно сведущего в юриспруденции, визит инспектора может закончиться катастрофой, тем более, что "плюшек" для проверяющих в законопроекте хоть отбавляй", - сказал он, подчеркнув, что, согласно законопроекту, действия органов рыночного надзора выводится из-под действия закона об основоположных принципах госнадзора (контроля) в сфере хоздеятельности, предоставлявшего бизнесу определенные инструменты противодействия проверяющим. Кроме того, право определять органы рыночного надзора, в том числе новые, переходит от президента к Кабмину, значительно повышаются размеры административно-хозяйственных санкций, применяемых проверяющими, а временные ограничения для таких санкций, предусмотренные Хозяйственным кодексом, снимаются.

Со своей стороны, директор юридической фирмы "Абсолют" Александр Гладий отметил, что "если данный законопроект будет принят, то предпринимателям стоит готовиться как к положительным, так и к негативным изменениям".

По его словам, в частности, "законодатель, пытаясь снизить уровень надзора, предлагает увеличить санкции за невыполнение решения органа государственного рыночного надзора о принятии мер в отношении безопасности продукции".

Юрист отметил, что законопроект ужесточает ответственность за недопущение инспекторов к проверке, однако отменяет штрафы за формальные нарушения, устанавливает ограничения относительно полномочий инспекторов рыночного надзора и ответственность импортеров и производителей за опасную продукцию.

"Только время сможет показать, не приведет ли тотальное ограничение контроля к более активному применению карательных мер", - подытожил он.

Как сообщалось, в начале ноября Верховная Рада приняла в первом чтении за основу законопроект №2172 об уменьшении давления на бизнес со стороны органов рыночного надзора, отменяющий дублирование контроля отдельных видов продукции.