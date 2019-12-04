Скончалась одна из пострадавших на пожаре в Одесском колледже

В Одессе скончалась женщина, пострадавшая в результате масштабного пожара в здании учебного корпуса Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса (г.Одесса), сообщает местное интернет-издание "Думская".

"12:43. Умерла одна из пострадавших", - говорится в заметке.

Ранее в пресс-службе Госслужбы Украины по ЧС сообщали о том, что в результате возгорания пострадали 12 человек, а эвакуация людей завершена.

В "Думской", со ссылкой на данные "скорой помощи", сообщали, что состояние пострадавших – средней тяжести и тяжелое. Людей госпитализировали к ГКБ №1, 9, 11 и областную детскую больницу.

Также издание приводит слова прибывшего на место ЧП мэра Одессы Геннадия Труханова, который сообщил, что в настоящее время отсутствует связь с четырьмя людьми, которые могли находиться в здании.

"Мы не можем установить связь с четырьмя людьми, которые в момент начала пожара могли находиться внутри. Будем надеяться, что их найдут и с ними все будет в порядке, как это было с одной женщиной. С ней не могли связаться, но потом ее нашли в одной из больниц", - заявил Труханов.

Всего в здании училось и работало примерно 400 человек. Сейчас составляются их списки.

Как сообщалось, в 10:12 среды в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса (г.Одесса) на 3 этаже 6-ти этажного учебного корпуса возник пожар, площадь которого по состоянию на 10.50 по данным ГСЧС составляла около 700 м кв. Позже в Службе сообщили, что по состоянию на 11:20 площадь пожара ориентировочно составила 1000 кв.м, а также информировали, что существует угроза обрушения конструкций и распространения огня. По состоянию на 12.10 площадь пожара распространилась на 2тыс. м кв.