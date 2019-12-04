Суд взял под стражу на два месяца без права залога подозреваемых в убийстве иностранца

Шевченковский районный суд Киева во вторник, 3 декабря, принял решение о взятии под стражу на два месяца без права залога двух человек, причастных к убийству иностранного предпринимателя, сообщила пресс-служба прокуратуры Киева.

"…Задержаны двое жителей Киевской области, которые совершали действия, направленные на сокрытие тела и уничтожения вещественных доказательств. Их действия квалифицированы как пособничество в умышленном убийстве", - говорится в сообщении.

Как отмечается, вечером 26 ноября 2019 года потерпевший (гражданин Грузии, который незадолго до этого прибыл в Киев в бизнес делах) сел в автомобиль в центре столицы, уехал в неизвестном направлении и перестал выходить на связь. В дальнейшем тело пропавшего иностранца с огнестрельными ранениями обнаружили в заброшенном колодце на территории Киевской области.

В настоящее время правоохранители принимают меры, направленные на установление других лиц, причастных к преступлению, а также мотивы и обстоятельства его совершения.