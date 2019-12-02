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15:22 02.12.2019

В Киевской области полиция задержала участников банды, занимавшихся угоном элитных автомобилей

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В Киевской области полиция задержала участников банды, занимавшихся угоном элитных автомобилей

Правоохранители разоблачили организованную преступную организацию, которая занималась похищением автомобилей премиум-класса в разных регионах Украины", сообщает полиция Киевской области.

"Автопарк" злоумышленников вмещал автомобили Jaguar, Lexus, Land Rover и другие. Свою противоправную деятельность банда осуществляла в разных регионах Украины", - сказано в сообщении.

Отмечается, что правоохранители провели 15 обысков в Киевской области, столице, Полтаве, Львове и других населенных пунктах Украины, по адресам проживания задержанных и местам отстоя похищенного автотранспорта.

В качестве вещественных доказательств была изъята спецтехнику для прописки ключей к авто, устройства для открытия автомобилей, устройство для поиска GPS-маячков, номерные знаки и девять свидетельств о регистрации транспортных средств.

"Кроме того, у злоумышленников обнаружили оружие, патроны и взрывные устройства", - добавили в полиции.

Злоумышленникам будет объявлено о подозрении, после этого будет избрана мера пресечения.

В ходе проведения мероприятий изъято и доставлено на площадку временного содержания транспортных средств 6 авто. Некоторые из похищенных автомобилей задержали перед пропускным пунктом с временно оккупированной территорией Крыма.

Открыто уголовное производство по ч.3 ст.289 (незаконное завладение транспортным средством) и по ч. 1 ст. 255 (Создание преступной организации) УК Украины.

Продолжается досудебное расследование.

Теги: #киевская_область #полиция #угон
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