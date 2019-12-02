Полиция задержала стрелка и его сообщников, подозреваемых во вчерашнем убийстве 3-летнего мальчика в центре Киева – Аваков

В числе задержанных полицией подозреваемых в обстреле в воскресенье вечером автомобиля "Range Rover" в центре Киева, в результате которого погиб 3-летний сын депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева, стрелок и его сообщники, сообщает глава МВД Украины Арсен Аваков.

"Полиция задержала стрелка и его сообщников, обоснованно подозреваемых по вчерашнему убийству 3х летнего мальчика", - написал Аваков в своем аккаунте в Твиттер в понедельник днем.

Министр пообещал, что подробности будут обнародованы на спецбрифинге, отметив, что в настоящее время идут следственные действия.