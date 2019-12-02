Установлены подозреваемые в нападении на члена кадровой комиссии Генпрокуратуры: один арестован, второй – в розыске

Национальная полиция под процессуальным руководством прокуратуры установила лиц, подозреваемых в нападении на одного из членов второй кадровой комиссии Генеральной прокуратуры Украины.

Как напомнили в понедельник утром в пресс-службе Генпрокуратуры, на потерпевшего утром 8 ноября напали два человека. Один нанес удар в область головы сзади, а другой забрызгал лицо слезоточивым газом. По данному факту было открыто производство по ч.4 ст.296 УК Украины (хулиганство).

"После проверки камер видеонаблюдения в районе совершения преступления следствие вышло на вероятных нападавших, а также на лицо, которое привезло их к месту нападения и забрало оттуда на автомобиле. 27 ноября 2019г по месту жительства указанных лиц провели обыски, одного из подозреваемых задержали и ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога. Второй участник нападения объявлен в розыск", - говорится в сообщении.