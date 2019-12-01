В Киеве задержали грабителей отделения "Ощадбанка"

Правоохранители задержали подозреваемых в ограблении отделения "Ощадбанка" в воскресенье, 1 декабря на столичной Русановке, сообщил председатель правления банка Андрей Пышный.

"Менее суток понадобилось полиции для того чтобы не только установить, но и задержать подозреваемых, изъяв необходимые доказательства. Подробности в сообщении нацполиции", - написал Пышный в Facebook.

Ранее Андрей Пышный заявлял, что в ходе ограбления отделения банка в Киеве на улице Энтузиастов преступникам удалось вынести около 250 тыс. грн.