Мининфраструктуры намерено разделить в КПП "Краковец" грузовое и пассажирское движение

Министерство инфраструктуры Украины намерено разделить в контрольном пункте пропуска "Краковец" (Львовская обл.), что на границе с Польшей, грузовое и пассажирское движение, сообщило ведомство на сайте в пятницу.

"Разграничение пассажирского и грузового участков в пункте пропуска "Краковец" определено сторонами одним из приоритетов в развитии пограничной инфраструктуры на украинско-польском участке государственной границы. Строительные работы в "Краковце" должны начаться ориентировочно весной 2020 года", - уточняется в релизе.

Кроме того, ведомство отмечает, что в рамках реализации контрактов в соответствии с договором, заключенным между правительствами Украины и Республики Польша о предоставлении кредита на условиях связанной помощи, проекты по капитальному ремонту запланированы на подходах к четырем пунктам пропуска (КПП "Устилуг", КПП "Рава-Русская", КПП "Смильница", КПП "Грушев"). В 2020 году после утверждения проектной документации ожидается начало работ по капитальному ремонту.

Реализация указанных контрактов позволит разгрузить автомобильную дорогу М-10 Львов-Краковец, считают в министерстве.