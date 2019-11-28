События

18:51 28.11.2019

В Украине растет спрос на нишевые культурные мероприятия

2 мин читать
В Украине растет спрос на нишевые культурные мероприятия

Культурные мероприятия пользуются все большей популярностью в Украине, в частности, растет спрос на нишевые мероприятия, свидетельствует аналитический отчет "Экономическая привлекательность украинской культуры" Института экономических исследований и политических консультаций.

"Спрос на культурные продукты растет, особенно на культурные продукты, связанные с современными технологиями или соцсетями. Например, музеи с интерактивными технологиями. Также растет спрос на нишевые мероприятия, например, джазовые фестивали", – отметила старший научный сотрудник института Ирина Федец, представляя результаты исследования на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в четверг.

В ходе исследования был опрошен 21 респондент – деятели культуры, эксперты и общественные деятели.

При этом в основном фестивали в Украине остаются бесприбыльными, однако и не безубыточными: их, как правило, поддерживают спонсоры и меценаты, указала Федец.

"Кто работает в убыток – так это украинские телеканалы. Их собственники сами еще и субсидируют деятельность телеканалов, так что инвестиции в эту отрасль делаются не ради прибыли", – отметила Феденец.

Развитие сферы культуры влечет за собой развитие туризма и другие экономические эффекты, подчеркнул, в свою очередь, председатель правления Института экономических исследований и политических консультаций Игорь Бураковский.

"Основными участниками культурного рынка в мире являются муниципалитеты, которые понимают, что культурно-креативные индустрии – инструмент развития территорий, в том числе в депрессивных районах", – сказал он.

Бураковский также отметил, что культурно-креативные индустрии – один из главных потребителей инноваций и поставщик соответствующих ресурсов для других отраслей.

"Во многих небольших и средних компаниях в Европе от 8% до 20% штата – это представители креативно-культурного направления. Например, маркетинг невозможен без использования ресурсов этой индустрии", – сказал он.

Теги: #опрос #культура
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:47 28.11.2019
В Украине растет спрос на нишевые культурные мероприятия - исследование

В Украине растет спрос на нишевые культурные мероприятия - исследование

11:02 28.11.2019
Отношение украинцев к Зеленскому, Гончаруку и Разумкову за ноябрь ухудшилось, как и оценки действий возглавляемых ими институций

Отношение украинцев к Зеленскому, Гончаруку и Разумкову за ноябрь ухудшилось, как и оценки действий возглавляемых ими институций

10:12 28.11.2019
Треть украинцев считают, что "Слуга народа" имеет самые продуманные и реалистичные решения для прекращения конфликта на Донбассе

Треть украинцев считают, что "Слуга народа" имеет самые продуманные и реалистичные решения для прекращения конфликта на Донбассе

19:11 21.11.2019
Кличко уверенно лидирует в симпатиях киевлян в качестве мэра Киева – соцопрос

Кличко уверенно лидирует в симпатиях киевлян в качестве мэра Киева – соцопрос

07:20 21.11.2019
Граждане ЕС уверены, что членство в союзе делает внешнюю торговлю лучше

Граждане ЕС уверены, что членство в союзе делает внешнюю торговлю лучше

14:09 12.11.2019
Противников продажи земли сельхозназначения в Украине вдвое больше, чем сторонников

Противников продажи земли сельхозназначения в Украине вдвое больше, чем сторонников

17:00 11.11.2019
Среди иностранных лидеров опрошенные украинцы лучше всего относятся к Лукашенко, а хуже всего – к Путину

Среди иностранных лидеров опрошенные украинцы лучше всего относятся к Лукашенко, а хуже всего – к Путину

16:47 11.11.2019
Более 68,3% украинцев проголосовали бы на референдуме за продление моратория на землю - опрос

Более 68,3% украинцев проголосовали бы на референдуме за продление моратория на землю - опрос

16:04 11.11.2019
Количество украинцев, положительно оценивающих ситуацию в стране, сократилось до 37,5% - Центр Разумкова

Количество украинцев, положительно оценивающих ситуацию в стране, сократилось до 37,5% - Центр Разумкова

16:03 11.11.2019
Украинцы больше всего доверяют ВСУ, волонтерам и Зеленскому - опрос

Украинцы больше всего доверяют ВСУ, волонтерам и Зеленскому - опрос

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

С начала суток боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня

Пришедшего в САП бизнесмена Альперина задержали сотрудники НАБУ

Украина выполнила все договоренности для проведения переговоров "Нормандской четверки" - пресс-секретарь Кучмы

Кабмин ввел санкции против 131 юрлица за разрушение объектов культурного наследия в Крыму, осуществление там вещания и поставки материалов для ОПК РФ

Зеленский поздравил Патона со 101-летием

ПОСЛЕДНЕЕ

Евросовет окончательно утвердил состав новой Еврокомиссии

Мининфраструктуры сменит сотрудников территориальных органов "Укртрансбезопасности"

В Киеве задержали африканца, пообещавшего двум аграриям за $100 тыс. изготовить $200 тыс. фальшивых

В пятницу по всей Украине ожидаются дожди

С начала суток боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня

Отбывший срок наказания осужденный смог покинуть Бориспольскую колонию только после вмешательства прокуратуры

Из-за тумана в Харьковском аэропорту задерживают и отменяют рейсы

Начал работать Украинский институт развития образования

Украине стоит провести традиционную перепись вместо электронной

Апелляционный суд отказал в аресте Ляшко

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА