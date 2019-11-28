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15:27 28.11.2019

Госстат в декабре проведет пробную перепись населения

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Госстат в декабре проведет пробную перепись населения

Государственная служба статистики анонсировала подготовительный этап Всеукраинской переписи населения 2020 года – пробную перепись, которая пройдет с 1 по 26 декабря 2019 года.

Согласно сообщению на сайте Госстата, пробная перепись пройдет в части Оболонского района Киева и Пискивской ОТГ Бородянского района Киевской области.

"В ходе пробной переписи населения в каждом помещении запишут всех лиц, которые по состоянию на 00:00 часов 1 декабря 2019 года проживали в нем, учитывая тех, кто проживает временно. Из числа тех, кто постоянно проживают, запишут также временно отсутствующих", – пояснил Госстат.

Жители этих территорий с 1 по 10 декабря могут самостоятельно заполнить анкету на специальном портале в интрнете при наличии электронной подписи, с 14 по 23 декабря – предоставить ведомости переписчику, который придет по адресу, или самостоятельно посетить переписное отделение, отмечается в сообщении.

Контрольный обход отдельных помещений запланирован на 24-26 декабря.

Ранее министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет анонсировал отказ от традиционной переписи населения в 2020 году в пользу электронной переписи уже в этом году.

Теги: #планы #перепись_населения #госстат
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