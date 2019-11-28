На трассе "Одесса – Киев" из-за сильного тумана столкнулись 11 автомобилей

В Одесской области утром в районе влеверного моста в условиях сильного тумана произошло несколько дорожно-транспортных происшествий, в том числе столкновение сразу одиннадцати автомобилей.

"На мосту столкнулись "Opel", "Geely" и "Mercedes". В результате столкновения травмы получили двое пассажиров "Geely", один из них - несовместимые с жизнью", - сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

В то же время под мостом произошла авария с участием грузовика "МАЗ", "Daewoo" и "Hyundai", в результате чего травмы получил один человек.

"И чуть дальше от моста столкнулись сразу 11 автомобилей. И снова не обошлось без пострадавших: переломы нижних конечностей и сотрясение головного мозга получили водитель и пассажирка "ВАЗа", - сказано в сообщении.

Так, правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП и решают вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР).