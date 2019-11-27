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11:40 27.11.2019

Украинские миротворцы в Конго помогли эвакуировать персонал базы ООН, подвергшейся нападению

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Украинские миротворцы в Конго помогли эвакуировать персонал базы ООН, подвергшейся нападению

 Украинский национальный контингент Миссии ООН по стабилизации в Демократической Республике Конго принял участие в операции по эвакуации персонала с одной из баз Миссии ООН. Никто из украинских миротворцев не пострадал.

"25 ноября вертолеты Ми-24 из состава 18-го отдельного вертолетного отряда Миссии ООН по стабилизации в ДР Конго были задействованы в операции по эвакуации персонала с одной из баз ООН вблизи населенного пункта Бени (провинция Северное Киву)", - сообщает пресс-служба Объединенного оперативного штаба Вооруженных Сил Украины на сайте Министерства обороны Украины в среду.

Задачей украинских "двадцать четверок" было определено прикрытие с воздуха южноафриканских транспортных вертолетов, так как база ООН подверглась нападению со стороны местного населения, которое таким образом выражало недовольство действиями Миссии по их защите.

Из-за обострения обстановки в местах базирования украинского национального контингента - городах Бени, Гома и Калемие - 18-й отдельный вертолетный отряд был переведен на усиленный режим несения службы. В дальнейшем - по приказу командования Миссии ООН по стабилизации в ДР Конго - украинские вертолетчики перебросили на аэродром города Бени спецназовцев национального контингента Гватемалы для улучшения ситуации по безопасности в регионе.

Как сообщается, формальной причиной недовольства местного населения стала очередная атака боевиков террористической группировки Союзных демократических сил (ADF) на один из городских районов Бени, в результате которого погибли восемь гражданских лиц из числа местного населения и еще девять были захвачены в плен.

Теги: #эвакуация #миротворцы #конго #оон
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