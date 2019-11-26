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23:44 26.11.2019

Гончарук: сегодня объявлен международный тендер на строительство моста в Запорожье

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Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил об объявлении международного тендера на строительство моста в Запорожье, сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины.

"Этот мост должен наконец развязать острую транспортную проблему в Запорожье. Она накапливалась годами, потому что мост никак не могли достроить. Сегодня сделан реальный шаг. Надеюсь, уже весной начнутся реальные работы, чтобы соединить транспортной магистралью левый и правый берега Днепра", - отметил премьер-министр Украины.

После определения победителя начнется строительство первой очереди объекта, которую планируется полностью завершить за несколько лет.

"Впереди - большой пласт работы. Ответственность Укравтодора и Министерства инфраструктуры велика. Но я убежден, что справятся", - подытожилГончарук.

Теги: #гончарук #украина #запорожье
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