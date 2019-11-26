События

20:01 26.11.2019

Руководители ГФС в нескольких областях подозреваются в наживе на импорте авто из США, в трех таможнях прошли обыски - СБУ

2 мин читать
Руководители ГФС в нескольких областях подозреваются в наживе на импорте авто из США, в трех таможнях прошли обыски - СБУ

Служба безопасности Украины подозревает руководителей нескольких таможен Госдуарственной фискальной службы на махинациях с импортом автомобилей и провела обыски в служебных помещениях Львовской, Ивано-Франковской и Ровенской таможен, сообщает пресс-центр спецслужбы во вторник.

"Оперативники спецслужбы установили, что должностные лица Львовской, Ивано-Франковской и Ровенской таможни организовали противоправный механизм растаможивания иномарок. Чиновники в интересах коммерческих структур сознательно занижали таможенную стоимость импортируемых из США машин. Злоумышленники успели оформить незаконный ввоз на около тысячи авто, чем нанесли государству ущерб на несколько миллионов гривень", - говорится в сообщении.

Во время обысков правоохранители изъяли документацию и электронные носители информации, которые могут подтверждать незаконном растаможивании автомобилей. Решается вопрос о наложении ареста на 48 элитных автомобилей.

Также осуществляется документирование, что в нарушение требований Налогового кодекса Украины частное предприятие, разоблаченное СБУ, не зарегистрировало налоговые накладные на сумму почти 44 миллиона гривень по реализации транспортных средств.

Продолжается досудебное следствие по ч.2 ст.364 (злоупотребление служебным положением) и ч.3 ст.212 (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины.

Ранее во вторник Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о задержании 10 человек, в том числе семерых сотрудников органов таможенного контроля, по подозрению в преступлениях, связанных с нарушением таможенного законодательств. Предварительно действия задержанных квалифицированы по ч.2 ст.364, ч.3 ст.212 и ч.1 ст.255 (создание преступной организации) УК.

При этом в НАБУ не рассказали об обстоятельствах и деталях совершенного задержанными преступления.

В свою очередь заместитель начальника Киевской городской таможни ГФС Сергей Тупальский сообщил, что в его доме проходят обыски. При этом он заявил, что не может точно сказать, в рамках какого дела это происходит.

Теги: #авто #сша #обыск #сбу #гфс
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:36 26.11.2019
Помпео пообещал продолжить борьбу с коррупцией в Украине

Помпео пообещал продолжить борьбу с коррупцией в Украине

19:22 26.11.2019
Главу антикоррупционного комитета Общественного совета КГГА задержали при получении взятки

Главу антикоррупционного комитета Общественного совета КГГА задержали при получении взятки

19:10 26.11.2019
США ввели санкции в отношении связанной с Венесуэлой кубинской компании

США ввели санкции в отношении связанной с Венесуэлой кубинской компании

15:20 26.11.2019
Российские спецслужбы пытались завербовать полковника запаса ВСУ

Российские спецслужбы пытались завербовать полковника запаса ВСУ

13:55 26.11.2019
СБУ сообщила о подозрении заместителю мэра Славянска за организацию незаконного референдума в 2014 году

СБУ сообщила о подозрении заместителю мэра Славянска за организацию незаконного референдума в 2014 году

13:43 26.11.2019
Зеленский: Украина не вмешивается в выборы и геополитику США, никакой блокировки финансовой помощи нет

Зеленский: Украина не вмешивается в выборы и геополитику США, никакой блокировки финансовой помощи нет

10:14 26.11.2019
Отчет по расследованию импичмента Трампа будет готов после Дня благодарения

Отчет по расследованию импичмента Трампа будет готов после Дня благодарения

09:26 26.11.2019
Взаимодействие СБУ и бизнеса, а также готовящуюся реформу спецслужбы обсудили Баканов и представители бизнес-сообщества

Взаимодействие СБУ и бизнеса, а также готовящуюся реформу спецслужбы обсудили Баканов и представители бизнес-сообщества

07:50 26.11.2019
Верховный суд США разрешил Трампу не предоставлять налоговые декларации в Палату представителей

Верховный суд США разрешил Трампу не предоставлять налоговые декларации в Палату представителей

02:56 26.11.2019
Представители Нацгвардии Украины и Калифорнии обсудили совместно проделанную работу за текущий год и планы совместных мероприятий на 2020

Представители Нацгвардии Украины и Калифорнии обсудили совместно проделанную работу за текущий год и планы совместных мероприятий на 2020

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

НАБУ: задержаны 10 человек по подозрению в нарушении таможенного законодательства, в т.ч. семеро таможенников

Боевики обстреляли позиции ВСУ из АГС со стороны Петровского, расположенного близ участка разведения сил на Донбассе

За минувшие сутки боевики 8 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, ранена мирная жительница Марьинки

Зеленский в телефонном разговоре с Путиным поднял вопрос возвращения РФ всего недостающего на украинских военных кораблях, также затронули вопрос газовых переговоров в формате Украина-РФ-ЕС

"Зеркало недели" прекратит выпуск печатной версии с нового года - СМИ

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский пообещал "ценный подарок" за помощь в розыске сбежавшего от детективов НАБУ предпринимателя Альперина

Боевики 6 раз нарушили режим тишины на Донбассе с полуночи

РФ должна делать шаги навстречу в выполнении минских соглашений - посол ЕС в Украине

Из здания киевского вокзала эвакуированы все пассажиры после сообщения о минировании

В Украине проходит спецоперация по ликвидации крупного наркосиндиката

Во Львовском облуправлении полиции проходят обыски - НАБУ

Важность "Балтик плюс" в ПАСЕ и перспективы развития украинско-эстонского межпарламентского сотрудничества обсудили Зеленский и спикер Рийгикогу

Завершение реконструкции Гостиного двора в Киеве обойдется в 500 млн грн

Новый посол Канады в Украине Галадза вручила копии верительных грамот замглавы МИД Боднару

Без амнистии Украине придётся привлечь к уголовной ответственности 40 тыс. военных и чиновников "Л/ДНР"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА