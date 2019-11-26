Российские спецслужбы пытались завербовать полковника запаса ВСУ

В Запорожской области контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила попытку вербовки полковника запаса Вооруженных сил Украины спецслужбами РФ, сообщает пресс-центр СБУ.

"Контрразведка СБУ установила, что бывший военнослужащий, полковник запаса Вооруженных сил Украины, во время поездки к родным, которые живут на временно аннексированной территории АР Крым, попал в поле зрения представителей ФСБ РФ", - говорится в сообщении.

Установлено, что представители ФСБ РФ заставили украинца дать согласие на конфиденциальное сотрудничество со спецслужбой РФ. Так, по замыслу кураторов, бывший военнослужащий должен был собирать сведения военного характера в отношении обороноспособности и боевой готовности воинских частей, расположенных на территории Запорожской области.

"Вернувшись домой, мужчина осознал противоправность и негативные последствия такого сотрудничества и обратился в Службу безопасности Украины, где подробно рассказал об обстоятельствах вербовки и отработки разведывательных задач", - отметили в СБУ.

Учитывая это и то, что полковник запаса ВСУ не выполнил ни одного задания спецслужбы РФ, суд освободил его от уголовной ответственности по ч.2 ст.111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.