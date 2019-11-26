Нетаньяху может оставаться на посту премьера переходного правительства

Генпрокурор Израиля Авихай Мандельблит заявил, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху может занимать пост временно исполняющего обязанности главы переходного правительства, несмотря на выдвинутые против него обвинения, сообщило в пятницу издание The Times Of Israel.

"Нет практической значимости в отставке премьер-министра на время действия переходного правительства", - написал Мандельблит в судебном заключении, распространенном Министерством юстиции.

"Таким образом, очевидно, что в ситуации с переходным правительством нельзя сказать, чтобы премьер-министр на основании закона был обязан уйти в отставку с этой должности", - добавил прокурор в судебном заключении.

Ранее оппозиционная израильская партия "Кахоль-лаван" призвала Нетаньяху отказаться ото всех министерских постов, которые он сейчас занимает.

При этом в партии не были против, чтобы Нетаньяху пока оставался по посту главы правительства.

В настоящее время помимо должности премьер-министра Нетаньяху занимает пост министра здравоохранения, министра по делам диаспоры, министра сельского хозяйства и министра труда и социального обеспечения.

На прошлой неделе стало известно, что Нетаньяху предъявили обвинения во взяточничестве, злоупотреблении доверием и мошенничестве.

Мандельблит заявлял, что выдвинутые против премьера обвинения основаны исключительно на собранных уликах и не имеют никакого отношения к политической борьбе в стране.

Нетаньяху в свою очередь заявил, что выдвинутые против него обвинения в коррупции являются политически мотивированными и направлены на его отстранение от должности.

В Израиле в этом году уже дважды прошли досрочные выборы: в апреле и в сентябре. По итогам апрельских выборов президент Израиля Реувен Ривлин поручил Нетаньяху сформировать правительство, но тот не смог этого сделать, и парламент объявил о самороспуске и проведении новых выборов. Они состоялись в сентябре. Правые и левые партии набрали примерно одинаковое количество голосов, а Ривлин вновь поручил формирование коалиции Нетаньяху, и премьеру во второй раз не удалось это сделать.

После этого Ривлин поручил формирование коалиции лидеру "Кахоль-лаван" Бенни Ганцу, который также сообщил, что не смог сформировать правительство.

Теперь правительство Израиля может попытаться сформировать любой депутат Кнессета. Если это не удастся, в Израиле пройдут третьи выборы.