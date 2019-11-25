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18:32 25.11.2019

С начала суток боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня, ранение получила мирная жительница Марьинки

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С начала суток боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня, ранение получила мирная жительница Марьинки

С начала текущих суток незаконные вооруженные формирования (НФВ) на Донбассе 5 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины на Донбассе, в результате чего ранение получила мирная жительница г.Марьинка, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня. (…) Около 12:00 в городе Марьинка, в результате огня вооруженных формирований Российской Федерации по этому населенному пункту, было ранены гражданское лицо", - говорится в сообщении.

Отмечается, что гражданка Юлия Т. шла по городу со своей полуторагодовалой дочкой, когда боевики совершили несколько выстрелов.

"Пуля пробила пострадавшей грудную клетку и попала в левое плечо. Необходимую первичную медицинскую помощь женщине было предоставлено военнослужащими Объединенных сил. Сейчас она находится в больнице города Курахово. По оценкам врачей, состояние раненого стабильное", - сообщили в ООС.

В ООС подчеркнули, что "эта ситуация еще раз доказывает, какими беспринципными и циничными являются действия российских оккупационных войск в отношении гражданского населения Донбасса".

Так, противник обстрелял позиции наших подразделений из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82-мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия: 4 обстрела позиций украинских защитников НВФ осуществили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север":

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 1 обстрел по укреплениям Объединенных сил:

"Сегодня потерь вследствие обстрелов среди личного состава Объединенных сил не было", - сказано в сообщении.

Теги: #всу #оос #обстрелы
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