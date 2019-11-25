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16:30 25.11.2019

Всеукраинский совет церквей решительно осуждает надругательство над памятником еврейскому писателю Шолом-Алейхему в Киеве

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 Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций, который объединяет более 90 процентов верующих людей христианского, иудейского и мусульманского вероисповедания, решительно осуждает надругательство над памятником писателю Шолом-Алейхему в Киеве, расценивая его как безусловный акт вандализма и покушение на межнациональный и межрелигиозный мир в Украине.

"Мы считаем такие акты недопустимыми и обращаем внимание на то, что системность, с которой злоумышленники совершают акты вандализма и надругательства, свидетельствует о заинтересованности третьей стороны нанести вред украинско-еврейским отношениям и выставить украинцев перед миром, как закоренелых антисемитов. Но мы знаем, что антисемитизм и вандализм не пользуются поддержкой широких масс украинского общества. Поэтому мы просим всех наших сограждан поставить решительный заслон враждебным попыткам разжечь огонь межнациональной и межрелигиозной вражды в Украине", - говорится в заявлении Всеукраинского совета церквей, обнародованном в понедельник.

Также в Совете обратились к Национальной полиции и МВД Украины с просьбой расследовать данный инцидент и привлечь виновных к установленной законодательством ответственности.

Как сообщалось, памятник Шолом-Алейхему в Киеве, расположенный неподалеку центральной синагоги им. Бродского, был осквернен в ночь на понедельник: неизвестный нарисовал красной краской две свастики спереди и сбоку скульптуры. "Очередная провокация напротив нашей синагоги… сегодня утром", - написал главный раввин Украины и Киева Моше Реувен Асман на своей странице в соцсети Facebook в понедельник утром, сопроводив сообщение фотографиями оскверненного памятника.

Памятник Шолом-Алейхему в полный рост был установлен на ул.Бассейной в 1997 году, в 2001 году перенесен на ул.Рогнединскую, в 2005 прошел реставрацию. Высота бронзовой скульптуры 2,5м, она установлена на постаменте 0,8м.

25 ноября в столичную полицию обратился сотрудник религиозного учреждения на улице Шота Руставели с сообщением о том, что в течение ночи неизвестные обрисовали краской памятник. Производство открыто производство по ч.1 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины, предусматривающей до пяти лет лишения свободы. "Предпринимаются меры по установлению и задержанию лиц, причастных к правонарушению", - говорится в сообщении.

Теги: #киев #вандалы #церковь #памятник
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