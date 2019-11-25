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15:36 25.11.2019

Вокруг танкера Delfi в Одесском заливе установят боны повышенной плавучести для предотвращения загрязнения воды

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Вокруг танкера Delfi в Одесском заливе установят боны повышенной плавучести для предотвращения загрязнения воды

Вокруг танкера Delfi, потерпевшего аварию в Одесском заливе, установят боны повышенной плавучести для поглощения загрязняющих воду веществ, сообщила Администрация морских портов Украины (АМПУ) на сайте.

Сейчас ведется подготовка к установке вокруг танкера специализированного ограждения из бонов повышенной плавучести.

"Несмотря на то, что, по словам членов экипажа, Delfi не имел на борту груз топлива, следует предотвратить возможное распространение дополнительных утечек нефтепродуктов из танкера в случае разгерметизации каких-либо систем или емкостей или если аварийное судно получит дополнительные повреждения", - отметили в АМПУ.

В целом между пирсами с обеих сторон судна будет установлено около 300 м бонов повышенной плавучести.

"Специалисты подразделения экологической безопасности АМПУ постоянно мониторят ситуацию в акватории и на берегу близ аварийного танкера. Сейчас на бонах есть пятна от нефтепродуктов с танкера, следовательно, они выполняют свою функцию. Каждый метр установленного ограждения может поглотить до 25 л нефтепродуктов", - отмечается в сообщении.

Для более эффективного поглощения загрязняющих веществ в воскресенье, 24 ноября, после уменьшения силы волн боны переместили ближе к линии прибоя.

Как сообщалось, в Одесском заливе потерпел бедствие танкер Delfi под флагом Молдовы, который сорвало с якоря.

Как пояснила АМПУ, изначально указанное судно находилось в нейтральных водах и не подавало заявки на вход в Одесский или "Южный" морские порты. Но позже оно подало сигнал о том, что терпит бедствие, без топлива, с неработающим двигателем. В связи с этим принявший сигнал спасательно-координационный центр "Одесса" начал принимать меры по ликвидации аварийной ситуации. С судовладельцем была согласована буксировка танкера для постановки к свободному причалу в порту "Очаков".

В ночь на 22 ноября Delfi удалось закрепиться якорем на расстоянии около 1 мили от берега в районе пляжа "Дельфин". Однако, по данным АМПУ, в 5:00 медленный дрейф возобновился. Вечером в тот же день спасателям удалось эвакуировать с судна трех членов экипажа. Они были госпитализированы, врачи сообщили о переутомлении и переохлаждении.

И.о. главы Государственной экологической инспекции Украины Егор Фирсов 23 ноября сообщил об установленном превышении содержания в эпицентре происшествия нефтепродуктов в 157 раз.

Теги: #загрязнение #одесса #танкер_delfi
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